‘Affedilemez, istifa etsin’

AVRUPA Sel Farkındalık Sistemi’nin (EFAS) 10 Temmuz’da uyarıda bulunduğu halde, ilgili Alman birimlerin bunu ciddiye almadığı ve halkı zamanında uyarmadığı ileri sürüldü. Avrupa’daki sel tehlilkesine karşı uyarı sistemi geliştirdiği belirtilen İngiliz bilim insanı Hannah Cloke, felaketin uydu sistemlerine bakılarak haber verildiğini belirterek, ayrıca Avrupa Sel Uyarı Sistemi EFAS tarafından Almanya ve Belçika’daki ilgili mercilerin uyarıldığını, ancak yetkililerin bu uyarıları vatandaşlarla paylaşmadığını söyledi. Sol Parti, “Hükümet uyarıları ciddiye almadı veya bu uyarıları ilgili birimlere zamanında iletmedi. Bunun ikisinin de affedilecek bir yönü yok. Bu çok büyük bir politik hatadır. Bu denli büyük bir felaket nedeniyle Bakan Seehofer’ın istifa etmesi kaçınılmazdır” diyerek hükümeti eleştirdi. Seehofer’ı halkın korunması için önlem alınmasında ciddi hatalar yapmakla suçlayan FDP Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Michael Theurer, “Sistem tamamen çökmüştür. Bunun sorumlusu da kişisel olarak Seehofer’dır” dedi.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK

SPD’li Karl Lauterbach ise pandemiyle mücadelede olduğu gibi sel felaketinde de sistemin iyi işletilemediği suçlamasında bulundu. Bu ve benzer felaketlerin önümüzdeki dönemlerde de yaşanabileceğine dikkati çekip şimdiden altyapının oluşturulmasını öneren Lauterbach, “Pandemide olduğu gibi burada da hazırlıksız yakalandık. Almanya Afet Koruma Kurumu, benzeri felaketlere karşı daha etkili önlemler almalı” dedi. Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze (SDP), son dönemde yaşanan doğal afetlerin iklim koruma planlarının yetersiz olmasından kaynaklandığını söyledi. Yaşanan felaketlere değişen iklim koşullarının neden olduğunu belirten Yeşiller Grup Başkanı Anton Hofreiter de, Almanya’daki iklim koruma politikalarının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

REUL İTİRAF ETTİ

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, “Her şeyin yüzde 100 iyi gittiğini söylemek mümkün değil” diyerek hata yapıldığını dolaylı bir biçimde itiraf etti. Karşılıklı suçlamaların anlamsız olduğunu belirten Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise “Önümüze bakıp, gelecekte her şeyi daha iyi yapmaya çalışalım” dedi. Sel felaketi öncesi yapılan uyarıları dikkate almamakla suçlanan ve istifası istenen Bakan Seehofer, hem KRV hem de Rheinland-Pfalz’da selden en çok etkilenen bazı bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.