AfDâ€™ye 396 bin euro baÄŸÄ±ÅŸ cezasÄ±

Almanyaâ€™da Avrupa BirliÄŸi (AB) ve euro karÅŸÄ±tÄ± aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§ilerin 2013 yÄ±lÄ±nda kurduÄŸu, kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanÄ± politikayla â€˜anamuhalefet konumunaâ€™ yÃ¼kselen saÄŸ popÃ¼list Almanya iÃ§in Alternatif (AfD), baÄŸÄ±ÅŸ yolsuzluÄŸu nedeniyle 396 bin euro para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Almanyaâ€™da geÃ§erli yasalara gÃ¶re partilerin 500 euronun Ã¼zerinde olan parti baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± Federal Meclisâ€™e bildirmeleri gerektiÄŸi halde, 2017 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan genel seÃ§imlere AfDâ€™nin lider adayÄ± olarak katÄ±lan Alice Weidelâ€™in aynÄ± yÄ±l Ä°sviÃ§reli iki ayrÄ± ilaÃ§ ÅŸirketinden toplam 132 bin euro baÄŸÄ±ÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine aÃ§Ä±lan davada karar verildi.Â

AfD KARARA Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°

AB Ã¼lkeleri dÄ±ÅŸÄ±ndan partilerin baÄŸÄ±ÅŸ almasÄ± yasak olduÄŸu halde, Alice Weidelâ€™in Bodenseeâ€™deki seÃ§im bÃ¶lgesindeki AfD teÅŸkilatÄ±nÄ±n hesabÄ±na Ä°sviÃ§reli ÅŸirketler tarafÄ±ndan farklÄ± dÃ¶nemlerde gÃ¶nderilen baÄŸÄ±ÅŸlar yÃ¼zÃ¼nden Federal Meclis tarafÄ±ndan alÄ±nan toplam baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¼Ã§ misli para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. AfD ise Federal Meclisâ€™in bu kararÄ±nÄ± Berlin Ä°dari Mahkemesiâ€™ne taÅŸÄ±yarak itiraz etti. Ancak mahkeme sÃ¶z konusu baÄŸÄ±ÅŸ iade edilse bile partinin hesabÄ±na giren bu miktarÄ±n Federal Meclisâ€™e bildirilmemesinin suÃ§ olduÄŸuna karar verdi.Â

Ä°TÄ°RAZ YOLU AÃ‡IKÂ

SÃ¶z konusu baÄŸÄ±ÅŸÄ±n Ä°sviÃ§re gibi AB Ã¼yesi olmayan bir Ã¼lkedeki ÅŸirketler tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±nÄ±n bu suÃ§u daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bu nedenle de AfDâ€™nin 396 bin euro para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n yerinde olduÄŸuna da karar verildi. Ancak bu karara itiraz yolunun aÃ§Ä±k olduÄŸu da belirtildi. Ã–te yandan AfDâ€™nin ÅŸu andaki EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± JÃ¶rg Meuthen de 2016 yÄ±lÄ±nda Baden WÃ¼rttembergâ€™de yapÄ±lan Eyalet Parlamentosu seÃ§imleri Ã¶ncesi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len seÃ§im kampanyasÄ±nda kullanÄ±lan afiÅŸleri Ä°sviÃ§reli bir ÅŸirkete finanse ettirdiÄŸi iÃ§in 269 bin 400 euro para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na da dikkat Ã§ekildi.

Â

Â

Â

Â