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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

AFAD gönüllüleri, Zeytin Teyze’yi Almanya’daki kızıyla konuşturdu

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AFAD gönüllüleri, Zeytin Teyze’yi Almanya’daki kızıyla konuşturdu
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Konya’da ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki AFAD gönüllüsü gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Zeytin Çelik’in (78), elektrik faturasını yatırıp, ilaçlarını alarak evine götürdü. Gönüllü gençler Çelik’in, Almanya’daki kızıyla cep telefonuyla görüntülü olarak konuşmasını da sağladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulananlar için sokağa çıkmamaları yönündeki genelgesinin ardından tüm kentlerde olduğu gibi Konya’da da ’Vefa Sosyal Destek Grubu’, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Gruptaki AFAD gönüllüsü gençler, yalnız yaşayan şeker hastası Zeytin Çelik’in elektrik faturasını ödeyip, ilaçları eczaneden alarak evine götürdü. Gençler ayrıca, Çelik’in Almanya’daki kızıyla cep telefonuyla görüntülü olarak konuşmasını sağladı.

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