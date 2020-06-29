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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 29.06.2020 - 15:25,Son Güncelleme:

Adalet Bakanı açıkladı: ‘30 bin kişi hakkında...’

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Adalet Bakanı açıkladı: ‘30 bin kişi hakkında...’
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’ndeki Bergisch Gladbach kentinde polisin çocuk istismarı şüphesiyle 30 bin kişi hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

KRV Adalet Bakanı Peter Biesenbach (CDU), Düsseldorf’ta düzenlediği basın toplantısında, çocuk pornografisi ve çocuk istismarı ağı içinde bulunan bu kişiler hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Bakan Biesenbach, şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, siber korsanlar, teröristler ve uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulanan teknik yöntemlerin kullanılacağını kaydetti. Biesenbach, müfettişlerin izlerini bulduğu ve anonim olarak gizlenmeye çalışanların IP adreslerinden yola çıkarılarak kimliklerini ortaya çıkaracaklarını söyledi. Bergisch Gladbach şehrinde ortaya çıkan bu olaydan sonra yetkililerin delil toplama konusunda çalıştıklarını anlatan Biesenbach, eyalet çapında yapılan araştırmaların ülke çapına da yaygınlaştırılacağını duyurdu.

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