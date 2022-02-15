Açılmada üç aşamalı plan!

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BUNA göre ilk aşamada hemen uygulanacak adımlarından biri perakende ticarette 2G Plus kuralının kaldırılması olacak. Omikron varyantının hızla yayılması üzerine, süpermarketler ve eczaneler hariç tüm alışveriş mekanlarına 2G plus kuralı getirilmişti. Yani iki aşı yaptıranlar veya iyileşenler ayrıca test yaptırarak dükkânlara ve mağazalara girebiliyordu. Üç aşı olanlardan ise test istenmiyordu. Özellikle koalisyonun küçük ortağı FDP, perakende ticareti etkileyen bu kuralın kaldırılmasını istiyor. Ayrıca aşılıların ve iyileşenlerin bulunduğu özel buluşmalarda 20 kişiye kadar bir araya gelmeye izin verilecek.

GASTRONOMİYE TEST İBRAZ EDENLER DE GİREBİLECEK

İkinci adım ise 4 Mart’tan itibaren geçerli olacak. Buna göre gastronomiye, aşılılar ve iyileşenlerin yanı sıra, aşı yaptırmadığı halde test ibraz edenler de girebilecek. Bu kural aynı şekilde konaklama için de geçerli olacak. 4 Mart’tan itibaren disko ve gece kulüpleri de açılabilecek. Ancak burada 2G Plus kuralı uygulanmaya devam edecek. Yani iki aşı yaptıranlar veya iyileşenler bir de test ibraz etmek zorunda kalacak. Büyük etkinliklerde ise iç mekânlarda kapasitenin yüzde 40 kullanılabilecek. Ancak aşılılar ve iyileşenlerin girebileceği mekânlarda üst sınır 4 bin kişi olarak belirlendi. Açık alanlarda ise kapasitenin yüzde 60‘ı kullanılabilecek ve üst sınır sie 25 bin kişi olacak.

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20 MART’TA EVDEN ÇALIŞMAYA SON

Korona salgınıyla mücadelede son aşama olarak ise 19 Mart tarihi belirlendi. Buna göre 20 Mart’tan itibaren evde çalışma uygulamasının son bulması öngörülüyor. İşverenler, bu tarihten itibaren çalışanlarına iş yerlerinde çalışma imkânı sunabilecek.