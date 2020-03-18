Acil çağrı: Talimatlara uyun, yoksa...

“KORONAVİRÜSE karşı korunma tedbirleri olan el yıkama, sosyal temastan uzak durma talimatlarına sıkı sıkıya uyun. Biz daha bu salgının başındayız. Bu, daha çok haftalar ve aylar sürebilir. 2 yıl da sürebilir, halkın büyük çoğunluğu bu salgını atlatıncaya kadar. Virüs bizi uzun süre daha meşgul edecek. Şimdiki durum aynen devam etmeyebilir. Yeni tedbirler gözden geçirilmeli. Eğer talimat ve tedbirlere uyulmazsa, 2 veya 3 ay içinde hasta sayısı 10 milyona çıkar.”