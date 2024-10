Açık Cami Günü’ne yoğun ilgi

Haberin Devamı

ALMANYA Müslümanlar Koordinasyon Konseyi’nin (KRM) bu yılki temasını ‘İnsan hayatı ve önemi’ olarak belirlediği etkinlik kapsamında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı camilere Müslüman olan veya olmayan çok sayıda kişi yoğun ilgi gösterdi. Almanya’da 858 caminin bağlı bulunduğu DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi’ne gelen konuklar, cami ve İslam diniyle ilgili bilgi aldı. Programa, Köln Anakent Belediye Başkan Yardımcısı Ralf Heinen ile kentin yerel yöneticileri de katıldı.

DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, “Son yıllarda Köln Merkez Camii’nde yaptığımız cami turlarında etkileyici bir tepkiyle karşılaştık. 2023 yılında 704 grubu toplam 22 bin 323 ziyaretçi ağırladık. Bu yıl eylül sonu itibarıyla camimizi 612 grup ve 14 bin 200 kişi ziyaret etti. Bu etkileyici rakamlar, İslam hakkında açık ve şeffaf diyaloğa duyulan büyük ilgiyi yansıtıyor. İslam’ı ilk elden öğrenmek ve yanlış anlamaları azaltmak için değerli bir fırsat sundukları için bu ziyaretlere büyük değer veriyoruz. Bu açık kapılar aracılığıyla, daha iyi anlaşılmasına ve ön yargıların azaltılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Camimiz, geçmişine veya dini inancına bakılmaksızın herkese açıktır. Her ziyaret, her soru ve her sohbet, kamuoyunun İslam imajının genişlemesine ve zenginleşmesine katkıda bulunuyor” dedi.Gün içinde yüz binlerce kişinin camileri ziyaret ederek ibadethaneleri içeriden görme imkânına sahip olduklarını belirten DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon, “Bu sebepten dolayı biz her yıl yeni bir temayla bu etkinlikleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu yıl ‘insan hayatının önemini’ anlatmaya çalıştık. Bugün çok özel bir gün ve Almanya’da izin günü olması dolayısıyla insanların camiye gelme oranı daha yüksek. Bugün de misafirlerimize hem camimizi hem İslam dinini anlatmaya çalıştık” dedi. Bu yılki etkinlikler kapsamında gün boyu çeşitli seminer, sergi ve etkinlikler düzenlendi, cami rehberleri ziyaretçilere camileri tanıttı.İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatları’na bağlı camiler de etkinlik kapsamında yabancı misafirlerine kapılarını açtı. Ziyaretçilere pasta, çörek, sıcak çay ve kahve ikram edildi.