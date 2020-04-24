Abdest evde alınacak, maske şart olacak... Camiler için taslak hazır...

KATOLİK, Protestan, Ortodoks kiliseleri, Müslüman ve Yahudi dini cemaat temsilcileri geçen hafta Almanya İçişleri Baknalığı’nda düzenlenen toplantıda ibadethanelerin yeniden sınırlı olarak açılması için bir taslak hazırlanmasında anlaştı. Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi hazırladığı taslağı Federal İçişleri Bakanlığı’na sundu. Taslakta şu maddeler yer alıyor:

* Camiye girerken maske takılacak. Maskesiz kimse içeri alınmayacak.

* Camide abdest alınması yasaklanacak.

* Camilerde büyüklüğüne göre sınırlı sayıda insan ibadet edebilecek ve namaz kılarken her bir kişiye 10 metre kare yer ayrılacak.

* İlk açılış günlerinde camilerde sadece öğle namazı ve gerekirse ikindi namazı kılınacak.

* Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi tüm bu şartlara rağmen 65 yaş üzeri insanlardan kendi sağlığı açısından camide değil evde namaz kılmasını isteyecek. 16 yaş altı gençler de camiye alınmayacak.

Bu şartları yerine getiremeyen camilere ibadete açılmaması önemle vurgulanacak. Başbakan Angela Merkel’le 30 Nisan’da eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantıda ibadethanelerin sundukları taslaklar sonucu kademeli olarak açılmalarını görüşecek. İbadethanelerin bu şartlarda 4 Mayıs’ta açılması planlanıyor.