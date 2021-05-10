AB, 10 bin euronun üstünde nakit ödeme yasaklayacak

AB Mali İşler Komiseri Mairead McGuinness, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, “Ödemelerde 10 bin euro üst sınır üzerinde konuşuyoruz. Bu kadar parayı cepte taşımak zor olsa gerek. Zaten birçok insan da bunu yapmıyor” dedi. Mairead McGuinness bu konuda AB ülkelerinin de desteğiyle bir AB kurumu oluşturmayı önereceğini belirtirken, “Bu kurum pek çok yetkiye sahip olacak ve belirli büyük bankaların kara para aklamayı önleme politikalarını doğrudan denetleyecektir” dedi. McGuinness temmuz ayında gündeme gelecek yasanın kara parayla ve terörün finansmanıyla mücadelede ‘Big Bang’ etkisi yaratacağını kaydetti