‘Aachen’ı bırakmam’

Brigitte dergisinin sorularını yanıtlayan Laschet, “Benden önceki başbakanlar da aynısını yaptı” diyerek Aachen’a gidip gelmeyi sürdüreceğini belirtti. Ancak Augsburger Allgemeine gazetesinde verdiği demecinde de sonbaharda Berlin’de kendisine bir konut arayacağını söylemişti. Kadın-erkek eşitliği konusunda ciddi eksiklikler olduğuna işaret eden Laschet, özellikle hem Federal Meclis’te hem de eyalet parlamentolarında kendi partisinden kadın milletvekili sayısının arzu edilen düzeyde olmadığını vurguladı. “Bu alanda bizim partimizde de yapılacak daha çok şey var” diyen Laschet, başbakan olması durumunda Bakanlar Kurulu’nda kadın-erkek eşitliğine özen göstereceğini belirtti. Armin Laschet, Thüringen eyaletinden CDU’lu milletvekili Federal Anayasa Koruma Teşkilatı eski Başkanı Hans-Georg Maassen’ın Alman Devlet Televizyon ve Radyo Kurumlarında çalışanların ‘zihniyet testinden geçirilmesi’ şeklindeki yaklaşımına kesinlikle katılmadığının da altını çizdi. Ancak düşünceyi ifadeye özgürlüğü nedeniyle Maassen’ın partiden ihraç edilmesine karşı olduğunu söyledi.