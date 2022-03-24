‘901 İslam karşıtı suç işlendi ama...’

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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu heyeti, Almanya ziyareti kapsamında Federal Meclis İçişleri Komisyonu’yla görüştü. Ardından Berlin Başkonsolosluğu’nda ziyaretleri hakkında basına bilgi veren heyet, toplantıda bazı sivil toplum temsilcilerinden de görüş ve şikâyetlerini dinledi. AK Parti milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun başkanlık ettiği heyette, komisyon üyeleri AK Parti Balıkesir milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, CHP Ankara milletvekili Servet Ünsal, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak yer aldı. Büyükelçilikteki toplantıya AK Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka da katıldı. Avrupa’da gün geçtikçe ırkçılık ve radikalleşmenin arttığını belirten Çavuşoğlu, alt komisyonun kuruluş sürecini anlattı. Avrupa’da artan İslam karşıtlığı ve ırkçılığı incelemek amacıyla kurulan alt komisyonun, ilk olarak, konusunun uzmanı akademisyenlerden bilgi aldığını belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

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“Artan ırkçılığın nereden kaynaklandığını, tarihsel sürecini kayıt altına aldık. Sonrasında fiili bu durumu yaşayan AB ülkelerine ziyaretler gerçekleştirerek resmî makamlar nezdinde muhataplarıyla konuyu konuşmak ve soydaşlarımızın hissiyatlarını istişare etmek istedik. Öncelikle Fransa’ya gittik. Dört gün kaldık. STK ’larla toplantı yaptık. Burada çok sayıda Türk nüfusu olduğu için onlarla değerlendirmek istedik. Avrupa’da giderek yükselen ırkçı bir trend var ve Almanya da bu iklimden etkilendi. Almanya’ya yansıması oldu. Almanya’da 2021 raporlarına göre 901 İslam karşıtı eylem yaşandı. Ancak bir tek tutuklama yok. Bir araştırmaya göre Avrupa içinde en büyük sosyal düşmanlığın bulunduğu ülke Almanya ve bu düşmanlığa en çok maruz kalanlar Müslümanlar. Almanların yüzde 54.5’i İslam’ı tehdit, diğer dinleri ise zenginlik ve çeşitlilik olarak görüyor. Almanya’yla ilgili bir rapor, İslam karşıtlığının tehlikeli boyutta olduğunu gösteriyor.”

‘ŞİKÂYET ETMEKTEN KORKUYOR’

Raporda, polisin kayıt altına alması konusunda sivil toplumla iş birliği yapılmasının önerildiğini kaydeden Çavuşoğlu, bazı suçların ise cezasız kaldığına işaret edildiğini belirtti. Irkçı veya İslam karşıtı saldırıya uğrayan vatandaşların şikâyette bulunmaktan imtina ettiklerini de belirten Hakan Çavuşoğlu, “Bunun iki sebebi var. Birincisi, polise müracaat edildiğinde ‘Nasıl olsa dava kapanacak’ diye düşünüyor. İkincisi ise ‘Acaba başıma bir şey gelir mi?” diye endişe ederek şikâyetten imtina ediyor” dedi. Çavuşoğlu, Almanya’da antisemitizmin kanunlarla tanımlanmış bir suç olduğunu, ancak camilere veya Müslümanlara yönelik yapılan saldırıların ise adi suç vakası olarak görüldüğüne dikkati çekti.