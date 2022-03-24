‘901 İslam karşıtı suç işlendi ama...’

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu heyeti, Almanya ziyareti kapsamında Federal Meclis İçişleri Komisyonu’yla görüştü. Ardından Berlin Başkonsolosluğu’nda ziyaretleri hakkında basına bilgi veren heyet, toplantıda bazı sivil toplum temsilcilerinden de görüş ve şikâyetlerini dinledi. AK Parti milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun başkanlık ettiği heyette, komisyon üyeleri AK Parti Balıkesir milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, CHP Ankara milletvekili Servet Ünsal, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak yer aldı. Büyükelçilikteki toplantıya AK Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka da katıldı. Avrupa’da gün geçtikçe ırkçılık ve radikalleşmenin arttığını belirten Çavuşoğlu, alt komisyonun kuruluş sürecini anlattı. Avrupa’da artan İslam karşıtlığı ve ırkçılığı incelemek amacıyla kurulan alt komisyonun, ilk olarak, konusunun uzmanı akademisyenlerden bilgi aldığını belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:
‘ŞİKÂYET ETMEKTEN KORKUYOR’
Raporda, polisin kayıt altına alması konusunda sivil toplumla iş birliği yapılmasının önerildiğini kaydeden Çavuşoğlu, bazı suçların ise cezasız kaldığına işaret edildiğini belirtti. Irkçı veya İslam karşıtı saldırıya uğrayan vatandaşların şikâyette bulunmaktan imtina ettiklerini de belirten Hakan Çavuşoğlu, “Bunun iki sebebi var. Birincisi, polise müracaat edildiğinde ‘Nasıl olsa dava kapanacak’ diye düşünüyor. İkincisi ise ‘Acaba başıma bir şey gelir mi?” diye endişe ederek şikâyetten imtina ediyor” dedi. Çavuşoğlu, Almanya’da antisemitizmin kanunlarla tanımlanmış bir suç olduğunu, ancak camilere veya Müslümanlara yönelik yapılan saldırıların ise adi suç vakası olarak görüldüğüne dikkati çekti.