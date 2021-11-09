‘9 Kasım: Almanya için hem iyi hem kötü anlamda tarihi bir gün’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rekora doymuyor Yıl sonu için flaş tahminRekora doymuyor! Yıl sonu için flaş tahmin#Kripto Para
İstanbulda hava kirliliği çok arttı Hangi ilçeler alarm veriyorİstanbul'da hava kirliliği çok arttı! Hangi ilçeler alarm veriyor?#Hava Kirliliği
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Malatyada 2 katlı bina çöktü Açıklamalar peş peşe geliyor... Olay yerinden ilk karelerMalatya'da 2 katlı bina çöktü! Açıklamalar peş peşe geliyor... Olay yerinden ilk kareler#Malatya
Borsa İstanbul rekor tazeledi İşte en çok kazandıran sektör...Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte en çok kazandıran sektör...#Borsa İstanbul
Erdoğandan 3üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettirErdoğan'dan 3'üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir#Cumhurbaşkanı
Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısından açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağızAkşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağız?#Muhterem İnce
Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyor Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyor#Binali Yıldırım
Fatih Aydından kardeşi tosuncuk hakkında şok sözlerFatih Aydın'dan kardeşi 'tosuncuk' hakkında şok sözler#Çiftlik Bank
Bodrumu sevdi... Dev yat yeniden demir attı Görenler hayran kalıyorBodrum'u sevdi... Dev yat yeniden demir attı! Görenler hayran kalıyor#Bill Gates
Ortalığı karıştıracak açıklama Rusyadan savaş senaryosuna hazırlık...Ortalığı karıştıracak açıklama! Rusya'dan savaş senaryosuna hazırlık...#RUSYA
Öğrenci servisi dereye düştü, can pazarı yaşandı: Acı haberi Vali duyurduÖğrenci servisi dereye düştü, can pazarı yaşandı: Acı haberi Vali duyurdu#Öğrenci Servisi
Pazar akşamı için çarpıcı iddia Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek...Pazar akşamı için çarpıcı iddia! "Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek..."#Vitor Pereira
Son dakika: Şenol Güneşten Fenerbahçe açıklaması Arkadaşlar arıyor, bu aşamada...Son dakika: Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması! "Arkadaşlar arıyor, bu aşamada..."#Fenerbahçe
Çölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyorÇölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyor!#Şili
HABERLERAvrupa Haberleri

‘9 Kasım: Almanya için hem iyi hem kötü anlamda tarihi bir gün’

#Almanya#Kasım Devrimi#Utanç Duvarı
‘9 Kasım: Almanya için hem iyi hem kötü anlamda tarihi bir gün’

Almanya’da parlamenter demokrasiye geçişin yolunu açan 1918 yılı Kasım Devrimi’nin gerçekleştiği, 1938 yılında nazi döneminde Yahudilere ait sinagog ve iş yerlerinin yakılıp yıkıldığı ve 1989’da iki Almanya arasındaki ‘utanç duvarı’nın yıkıldığı 9 Kasım vesilesiyle Berlin’deki Cumhurbaşkanlığı Köşkü ‘Bellevue Sarayı’nda bir etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, 9 Kasım’ın hem kötü hem de iyi anlamda ‘Almanya’nın tarihi günü’ olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

ALMAN Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 9 Kasım 1918’de Philipp Scheidemann’ın ‘Reich Meclisi’nin penceresinden cumhuriyeti ilan etmesiyle monarşinin tarihe karıştığını hatırlatırken, “Bu çoğulcu demokrasinin başlangıcı için tarihi bir gündü” dedi.

‘9 Kasım: Almanya için hem iyi hem kötü anlamda tarihi bir gün’

Ancak bundan 20 yıl sonra 9 Kasım 1938’de Alman nasyonal sosyalistlerin, nazilerin başlattığı ve 6 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği Yahudi katliamının (holokost) da Almanya’nın ‘en kara günü’ olduğunun altını çizdi. 9 Kasım 1989 tarihinde de iki Almanya arasındaki ‘utanç duvarı’nın yıkılıp hem ülkenin hem de halkın tek bayrak ve tek çatı altında birleşmesini de ‘tarihi bir gelişme/ olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Steinmeier, “9 Kasım Almanya için tarihi bir gündür, hem iyi hem de kötü anlamda” dedi.

‘9 Kasım: Almanya için hem iyi hem kötü anlamda tarihi bir gün’

Haberin Devamı

‘ÖZGÜRLÜK SEVDALILARINA’ TEŞEKKÜR
Bellevue Sarayı’ndaki etkinlikte nazi döneminde kendisini evlerinde gizleyen Alman komşuları sayesinde hayatta kalan ve daha sonra gizlice Amerika’ya kaçarak yıllarca orada yaşayan, 2010 yılında da doğduğu Almanya’ya geri dönen 100 yaşındaki Yahudi kökenli Margot Friedlaender de bir konuşma yaptı. Friedlaender konuşmasında toplumsal barışın korunması, Yahudi ve yabancı düşmanlığına karşı hep birlikte kararlı bir biçimde mücadele verilmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığındaki etkinlikte eski Doğu Almanya Gizli Haberalma Servisi (Stasij Arşivleri Dairesi’nin son başkanı olan Roland John da kısa bir konuşma yaptı. 1970’li yıllarda Doğu Alman rejimine karşı düzenlenen protesto gösterilerine aktif olarak katıldığı için politik takibata uğrayan ve üniversiteden atılan John, iki Almanya’nın birleşmesinin yolunu açan eski Doğu Almanya’daki ‘özgürlük sevdalılarına’ kararlı mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Kasım Devrimi#Utanç Duvarı

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

#Kovid Aşısı
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco