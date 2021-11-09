‘9 Kasım: Almanya için hem iyi hem kötü anlamda tarihi bir gün’

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ALMAN Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 9 Kasım 1918’de Philipp Scheidemann’ın ‘Reich Meclisi’nin penceresinden cumhuriyeti ilan etmesiyle monarşinin tarihe karıştığını hatırlatırken, “Bu çoğulcu demokrasinin başlangıcı için tarihi bir gündü” dedi.

Ancak bundan 20 yıl sonra 9 Kasım 1938’de Alman nasyonal sosyalistlerin, nazilerin başlattığı ve 6 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği Yahudi katliamının (holokost) da Almanya’nın ‘en kara günü’ olduğunun altını çizdi. 9 Kasım 1989 tarihinde de iki Almanya arasındaki ‘utanç duvarı’nın yıkılıp hem ülkenin hem de halkın tek bayrak ve tek çatı altında birleşmesini de ‘tarihi bir gelişme/ olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Steinmeier, “9 Kasım Almanya için tarihi bir gündür, hem iyi hem de kötü anlamda” dedi.

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‘ÖZGÜRLÜK SEVDALILARINA’ TEŞEKKÜR

Bellevue Sarayı’ndaki etkinlikte nazi döneminde kendisini evlerinde gizleyen Alman komşuları sayesinde hayatta kalan ve daha sonra gizlice Amerika’ya kaçarak yıllarca orada yaşayan, 2010 yılında da doğduğu Almanya’ya geri dönen 100 yaşındaki Yahudi kökenli Margot Friedlaender de bir konuşma yaptı. Friedlaender konuşmasında toplumsal barışın korunması, Yahudi ve yabancı düşmanlığına karşı hep birlikte kararlı bir biçimde mücadele verilmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığındaki etkinlikte eski Doğu Almanya Gizli Haberalma Servisi (Stasij Arşivleri Dairesi’nin son başkanı olan Roland John da kısa bir konuşma yaptı. 1970’li yıllarda Doğu Alman rejimine karşı düzenlenen protesto gösterilerine aktif olarak katıldığı için politik takibata uğrayan ve üniversiteden atılan John, iki Almanya’nın birleşmesinin yolunu açan eski Doğu Almanya’daki ‘özgürlük sevdalılarına’ kararlı mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.