80 istasyon, 600 km’lik demir yolu hasar gördü

Selle birlikte ray ve istasyonların yanı sıra sinyalizasyon sistemlerinin, köprülerin, vagon bakım ve onarım tesislerinin ve demiryollarına ait çok sayıda aracın hasar gördüğü ifade edildi. Sel felaketinden bu yana 2 bine yakın demiryolu çalışanının bölgede onarım çalışmalarına destek verdiği, birçok istasyonda suyun pompalarla boşaltılmasına ve çamurların temizlenilmesine devem edildiği açıklandı. Bonn ve Koblenz arasında ilk seferlerin yeniden başladığı belirtildi. Alman Demiryolları, yolculardan bazı gecikme ve iptaller konusunda hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Tren seferlerinin yanı sıra bazı bölgelerde zarar gören banliyö seferlerinin de yapılamadığı açıklandı. Alman Demiryolları 08000 996633 numaralı telefondan veya www.bahn.de/aktuell internet sayfasından seferlerle ilgili aktüel gelişmelerin öğrenilebileceğini duyurdu.

