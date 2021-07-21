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Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN / Fotoğraflar: DPA
Haber Giriş: 21.07.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

80 istasyon, 600 km’lik demir yolu hasar gördü

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80 istasyon, 600 km’lik demir yolu hasar gördü

Almanya’daki sel felaketinin demiryollarına verdiği zarar netleşmeye başladı. Alman Demiryolları, selin görüldüğü Rheinland-Pfalz ile Kuzey Ren Vestfalya’daki 80 istasyon ve yaklaşık 600 kilometrelik demiryolunun ağır hasar gördüğünü duyurdu.

Selle birlikte ray ve istasyonların yanı sıra sinyalizasyon sistemlerinin, köprülerin, vagon bakım ve onarım tesislerinin ve demiryollarına ait çok sayıda aracın hasar gördüğü ifade edildi. Sel felaketinden bu yana 2 bine yakın demiryolu çalışanının bölgede onarım çalışmalarına destek verdiği, birçok istasyonda suyun pompalarla boşaltılmasına ve çamurların temizlenilmesine devem edildiği açıklandı. Bonn ve Koblenz arasında ilk seferlerin yeniden başladığı belirtildi. Alman Demiryolları, yolculardan bazı gecikme ve iptaller konusunda hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Tren seferlerinin yanı sıra bazı bölgelerde zarar gören banliyö seferlerinin de yapılamadığı açıklandı. Alman Demiryolları 08000 996633 numaralı telefondan veya www.bahn.de/aktuell internet sayfasından seferlerle ilgili aktüel gelişmelerin öğrenilebileceğini duyurdu.

80 istasyon, 600 km’lik demir yolu hasar gördü

80 istasyon, 600 km’lik demir yolu hasar gördü

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