72 yılda üçüncü kadın başkan

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Yani tam bir ay sonra.736 milletvekilinden 23’ü oturum salonunda değil, bir üst kattaki izleyici tribününde yer aldı.Hepsi de sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekiliydi.Hepsi de ‘3 G’ kurallarını yerine getirmemişti.Yani ‘Geimpft’ (iki kez aşı yaptırmış olmak), ‘Genesen’ ( Kovid-19 ’u geçirmiş ve iyileşmiş olmak) ve ‘Getestet’ (negatif test sonucu ibraz etmek) kurallarını reddetmişti hepsi de.Kendi partileri de dahil, Federal Meclis’te grupları bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hıristiyan Demokrat/Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU, Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti ortak bir karar alarak ‘3 G’ kurallarını yerine getirmeyen milletvekillerinin oturum salonunda yer almalarına izin vermemişti.İşte bu yüzden AfD’li 83 milletvekilinden 23’ü tribünde oturdu.Tabii 20’nci yasama döneminin başında Federal Meclis’in yeni başkanı da seçildi.Tek aday SPD’li kadın milletvekili Baerbel Bas’tı.Oylamaya katılan 724 milletvekilinden 576’sının desteğiyle seçildi de.SPD’den Aydan Özoğuz, CDU/CSU’dan Yvonne Magwas, Yeşiller’den Claudia Roth, Sol Parti’den Petra Pau Başkan Yardımcısı adayıydı.Hepsi de kadın.Hepsi de seçildi.Erkek aday FDP’li Wolfgang Kubicki de seçildi.AfD’nin erkek adayı Michael Kaufmann ise son yasama dönemindeki diğer AfD’li tüm adaylar gibi seçilemedi ve devre dışı kaldı.Bu tablo, 23 Mayıs 1949 tarihinde anayasanın kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nin de, Federal Meclis’in de tarihinde bir ilkti.İlk kez 6 adaydan 4’ü kadındı ve seçildiler de.

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Bu hiç şüphesiz Almanya’da CDU gibi köklü bir partide ‘kadın kotası’ tartışmalarının yeniden yoğunlaştı bir dönemde çok önemli bir sinyaldir.

SPD’li Baerbel Bas’ın Federal Meclis Başkanı seçilmesi de öyle.

Ama Federal Meclis’in 72 yıllık tarihinde Baerbel Bas 3’üncü kadın başkandır.

Federal Meclis’e ilk kez 1972 yılında, yani Almanya Federal Cumhuriyeti kurulduktan tam 23 yıl sonra SPD’li kadın milletvekili Annemarie Renger Başkan seçilip 1976 yılına kadar görevde kalmıştır.

Daha önceki yıllarda CDU’lu Erich Köhler (1949-1950), CDU’lu Hermann Ehlers (1950-1954), CDU’lu Eugen Gerstenmaier (1954-1969), CDU’lu Kai-Uwe von Hassel (1969-1972) yıllarında Federal Meclis Başkanlığı yapmışlardır.

Sonradan Almanya’nın Cumhurbaşkanı olan CDU’lu Karl Carstens (1976-1979), CSU’lu Richard Stücklen (1979-1983), CDU’lu Rainer Barzel (1983-1984), CDU’lu Philipp Jenninger (1984-1988), SPD’li Wolfgang Thierse (1998-2005), CDU’lu Norbert Lammert (2005-2017) ve CDU’lu Wolfgang Schaeuble de 2017-2021 yıllarında.

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Federal Meclis’in 2’inci kadın başkanı ise 1988-1998 yılları arasında görev yapan Rita Süssmuth’tur.

Rita Süssmuth, protokole göre Cumhurbaşkanı’ndan sonra gelen bu görevi tam 10 yıl sürdürdü.

Rita Süssmuth hem o dönemde hem de 2002 yılında aktif politikayı bıraktıktan sonra ülkede yaşayan Türkiye kökenli insanların hep yanında oldu.

2002 yılında Göç ve Uyum Bilirkişi Konseyi Başkanı oldu.

2004 yılında da iki yıl önce Erman Tanyılmaz’ın Berlin’de kurduğu Özel Yüksek Okul OTA’nın başkanlığını üstlendi.

2010 yılında temeli atılan İstanbul-Beykoz’daki Türk-Alman Üniversitesi Konsorsiyum Başkanlığını da.

2005-2017 yılları arasında görev yapan Norbert Lammert de öyle.

Milletvekilliğini bıraktıktan sonra 2018 yılı başlarında Berlin’deki Konrad Adenauer Vakfı’nın başkanlığını üstlenen Lammert de, hep Türkiye kökenlilerin yanında oldu.

Türklerin ve Türkiye kökenli Almanların yoğun olarak yaşadığı Duisburg’lu yeni Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas’ın da aynı duyarlılığı göstereceğinden hiç şüphe duymuyoruz.

Ve “Başarılar Sayın Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas” diyoruz.