7 kubbeli camide aşıklar atıştı

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BRÜHL Camii konferans salonunda yapılan etkinlikte ‘Halk Aşıklığı’ geleneği Avrupa’da yaşayan kuşaklara tanıtıldı. Brühl Camii Başkanı Mehmet Kara, Aşık Erol Şahiner ve Aşık Orhan Üstündağ’ın sahne aldığı etkinlikte yaptığı selamlama konuşmasında “Sırtına sazını vurup diyar diyar söz söyleyen ozanlık geleneğimizi Avrupa’daki Türk toplumuyla gençlerimizle buluşturduk. Anadolu kültürünün önemli bir parçası olan ve Dede Korkut’tan bu yana yaşatılan bir gelenek. Aşıklarımız sürdürdükleri bu gelenek ile Türk kültürünün zenginliğine önemli katkıda bulunuyor. Bu muhteşem ziyafeti bizlerle buluşturmaya katkı sağlayan Yunus Emre Enstitümüze cemaatim adına teşekkür ediyorum” dedi. Brühl’deki etkinlikte çok sayıda misafire aşıkların atışma kültürü aktarıldı. Aşıkların programına destek veren Köln Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Bulut, “Aşıkları Almanya’da ağırlamaktan mutluluk duyduk, rap müziği yapan çağdaş ozanlığın tarihini doğaçlama teliyle konuşan aşıklarımızda aramalıyız” diye konuştu. Etkinliğe Almanlar Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle ilgili çok sayıda vatandaşlar katıldı.

