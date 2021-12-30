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600 aşırı sağcı aranıyor

#Almanya#Aşırı Sağcı#AVRUPADAN HABERLER
600 aşırı sağcı aranıyor

Almanya’da hakkında tutuklama kararı bulunan yaklaşık 600 aşırı sağcı polis tarafından aranıyor. Bunların 150’sinin ise şiddete meyilli olduğu belirtildi.

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GÜVENLİK güçleri tarafından aranan aşırı sağcılarla ilgili güncel durum, Sol Parti Federal Meclis Grubu’nun İçişleri Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde ortaya çıktı. Veriler, 30 Eylül tarihine kadar Almanya genelindeki polisteki kayıtlarını kapsıyor. Buna göre Alman güvenlik makamları şu ana kadar 596 aşırı sağcı hakkında aramak emri çıkardı. Bunlardan 140’ı hakkında ise şiddete meyilli olduğu ve siyasi güdümlü bir eylem şüphesi nedeniyle tutuklama kararı çıkarıldı. Üstelik bu kişilerden dokuzu hakkında birden fazla tutuklama emri bulunuyor.

600 aşırı sağcı aranıyor
Martina Renner

RAKAMLAR ALARM VERİCİ
Meclis grubu adına soru önergesini sunan Sol Parti milletvekili Martina Renner, rakamların alarm verici olduğunu belirtti. Tagesspiegel gazetesine konuşan Renner, ortaya çıkan sonucun, aşırı sağla mücadeleyi öncelikli konu olarak gören Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser’i harekete geçirmesi gerektiğini kaydetti. Renner, hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan aşırı sağcıların Avrupa ülkelerine kaçmış olma ihtimalinin
bulunduğunu da kaydederken, bu ülkelerle iletişime geçilerek iadelerinin istenebileceğini vurguladı.

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#Almanya#Aşırı Sağcı#AVRUPADAN HABERLER

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