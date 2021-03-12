6 komiser adayı görevden uzaklaştırıldı

EYALET Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarının sohbet gruplarındaki aşırı sağ içerikli yazışmalarının ortaya çıkmasından sonra geniş çaplı soruşturma başlatılmış, teşkilat bünyesinde skandalı soruşturmak için özel bir soruşturma birimi kurulmuştu. Şu ana kadar eyalet çapında güvenlik biriminde görevli 251 çalışan hakkında aşırı sağla bağlantılı olduğu şüphesiyle iç soruşturma yürütülüyor. Soruşturma birimi sorumlusu Uwe Reichel-Offermann, Kuzey Ren Vestfalya eyalet parlamentosunda şu ana kadar yürütülen soruşturmanın seyri hakkında bilgi verdi. Soruşturmaların 2017-2020 tarihleri arasını kapsadığını ve 6 komiser adayının görevden uzaklaştırıldığını belirten Reichel-Offermann, görevden uzaklaştırma hedefiyle diğer polis memurları hakkındaki incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Ara rapora göre aşırı sağcı sohbet gruplarında yer alanların en çok bekçi ve vardiya değişimi gerçekleştiren polisler olduğu belirtildi. Şu ana kadar değerlendirmeleri yapılan 110 polisten 50’sinin Essen, 21’inin Köln, 25’inin Aachen ve 14’ünün ise Dortmund’da görevli olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında sohbet gruplarında 125 ırkçılık, 95 nazi dönemini yüceltme, 66 antisemitizm ve 62 şiddeti yüceltme gibi konularda mesajların yazıldığı belirlendi. Yapılan soruşturmada 4 güvenlik görevlisinin aşırı sağcı gruplarla doğrudan bağlantısı olduğu da tespit edildi.