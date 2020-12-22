MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri6 bin euroya aşı paketi satacaktı... Polis kıskıvrak yakaladı
GeriAvrupa 6 bin euroya aşı paketi satacaktı... Polis kıskıvrak yakaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
İskender GÜNGÖR / DHA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 20:12 | Son Güncelleme:

6 bin euroya aşı paketi satacaktı... Polis kıskıvrak yakaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
6 bin euroya aşı paketi satacaktı... Polis kıskıvrak yakaladı
Abone Olgoogle-news

Almanya’da 64 yaşındaki kadına 6 bin euroya koronavirüs aşı paketi satmak isteyen dolandırıcı yakalandı.

OLAY, Almanya’nın Bonn kentinde meydana geldi. Kendisini tanınmış bir aşı şirketinde çalışan olarak tanıdan kişi, 64 yaşındaki kadına koronavirüse (Covid-19) karşı 6 bin euroluk (55 bin TL) aşı paketi teklif etti. Şüphelenen kadın, polise giderek kendisine gelen aramayı ihbar etti. Polis, dolandırıcının adresini tespit ederek baskın düzenledi ve dolandırıcıyı gözaltına aldı. Alman polisi ve sağlık çalışanları, son zamanlarda bu tip dolandırıcılıkların arttığını ifade ederek halkı uyardı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle