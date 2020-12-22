6 bin euroya aşı paketi satacaktı... Polis kıskıvrak yakaladı

OLAY, Almanya’nın Bonn kentinde meydana geldi. Kendisini tanınmış bir aşı şirketinde çalışan olarak tanıdan kişi, 64 yaşındaki kadına koronavirüse (Covid-19) karşı 6 bin euroluk (55 bin TL) aşı paketi teklif etti. Şüphelenen kadın, polise giderek kendisine gelen aramayı ihbar etti. Polis, dolandırıcının adresini tespit ederek baskın düzenledi ve dolandırıcıyı gözaltına aldı. Alman polisi ve sağlık çalışanları, son zamanlarda bu tip dolandırıcılıkların arttığını ifade ederek halkı uyardı.