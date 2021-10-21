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HABERLERAvrupa Haberleri

‘6 Aralık’ta başbakan seçeceğiz’

#Olaf Scholz#Başbakan#SPD
‘6 Aralık’ta başbakan seçeceğiz’

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller, Almanya’da ‘trafik lambası koalisyonu’ oluşturmak için müzakerelere resmen başlarken, SPD’li Olaf Scholz’un 6 Aralık’ta Angela Merkel’in yerine başbakanlık koltuğuna oturmasının hedeflendiği açıklandı.

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MÜZAKERE öncesi SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, FDP Genel Sekreteri Volker Wissing ile Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, görüşmeleri kasım ayı sonuna kadar bitirip yeni hükümetin kurulmasının yolunu açacaklarını vurguladılar. Ortak kararları doğrultunda oluşturulan 22 çalışma grubunun görüşmelerine gelecek hafta çarşamba günü başlayacakları ve 10 Kasım’a kadar üzerinde uzlaşmaya vardıkları somut önerilerini partilerin ilgili birimlerine sunacakları belirtildi. Bu önerilerin ay sonuna kadar değerlendireceği ve muhtemelen Yeşiller ile FDP’nin düzenleyecekleri olağanüstü kurultaylarda karara bağlanacağı açıklandı. Wissing ve Kellner, üzerinde uzlaşma sağlanan hükümet programına delegelerin de onay vermesine kesin gözüyle baktıklarını vurguladı.

‘6 Aralık’ta başbakan seçeceğiz’
Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner, SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, FDP Genel Sekreteri Volker Wissing

FDP Genel Sekreteri Volker Wissing, her ne kadar bazı konularda görüş ayrılığı yaşansa da ortak noktalarda buluşup uzlaşmaya varmayı hedeflediklerini söyledi. Müstakbel ortakların Almanya’nın geleceği için sorumluluk taşıdığını dile getiren Wissing, “6 Aralık’ta başbakan seçeceğiz” dedi. Böylece “Noel’den (24 Aralık) önce yeni hükümeti kuracağız” diyen SPD’li Olaf Scholz’un 6 Kasım’da başbakanlık koltuğuna oturması için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyledi.

 

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#Olaf Scholz#Başbakan#SPD

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