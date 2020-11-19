59.99 TL öde yanın boş kalsın!

SUNEXPRESS misafirleri, artık mevcut rezervasyonlarına ilave olarak iç hatlarda 59.99 TL, dış hatlarda ise 39.99 eurodan başlayan fiyatlarla yanlarındaki orta koltuğun boş kalmasını sağlayabilecek. SunExpress’in Ticaret Direktörü Peter Glade, “Bizimle seyahat eden yolcularımızın kendilerini güvende hissetmeleri daima önceliğimizdir. Son dönemlerde misafirlerimizin yanlarındaki orta koltuğu da rezerve etme yönündeki yoğun taleplerini dikkate aldık. Onların bu süreçte daha rahat ve kaygısız seyahat edebilmelerini sağlayacak bu hizmeti hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Yolcularımıza ve uçuş ekiplerimize sağlıklı ve emniyetli bir seyahat deneyimi sunabilmek için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyoruz” dedi.

ÜÇ GÜN ÖNCESİNDEN REZERVASYON

SunExpress’in ilave koltuk hizmetinden yararlanmak isteyen misafirler, 444 0 797 numaralı SunExpress Müşteri Hizmetleri Merkezi’ni arayarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Halihazırda rezervasyonu olan misafirler ise uçuşlarından üç gün öncesine kadar yine Müşteri Hizmetleri Merkezi’ni arayarak ilave orta koltuk için rezervasyon yapabilirler.