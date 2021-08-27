3G uçak ve trenlerde de mi geçerli olacak?

BAŞBAKANLIĞIN, Federal Ulaştırma Bakanlığı’na talimat vererek, trenlerde 3G uygulamasının mümkün olup olmadığını araştırmasını istediği belirtildi. Tren yolculuğunun yanı sıra hava ulaşımında iç hat uçuşlarında da kuralın geçerli olması gündemde. Konunun son yapılan kabine toplantısında ele alındığı ifade edilirken, bakanlığın konuyla ilgili araştırmasının sonucunun beklendiği kaydedildi. Ancak koalisyon ortaklarından CSU’nun tren ve uçak yolculuğunda 3G kuralına karşı olduğu kaydedildi.

KONTROL ETMEK İMKÂNSIZ

Öte yandan özellikle trenlerde 3G kontrolünün yapılmasının nerdeyse imkânsız olduğu ifade edildi. Hükümetin bu yöndeki girişimine muhalefet partisi FDP sert tepki gösterdi. Federal Meclis Ulaştırma Komisyonu FDP üyesi Torsten Herbst, “Bu yine hükümetin çaresiz eylemlerinden biri. Öyle bir kuralı trenlerde kontrol etmek imkânsız ve tam anlamıyla abartılı” dedi.