Süper Lig'e çıkmasına tek viraj kaldı! 38 yıl sonra döndüğü takımını finale taşıdı

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımı belli edecek olan play - off maçlarında final karşılaşmasının iki takımı belli oldu.

Altay, play-off yarı final rövanş karşılaşmasında İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4-2'lik toplam skorla finale yükselen ilk taraf oldu. 38 yıl sonra yuvasına dönen Mustafa Denizli, İzmir ekibinin finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, İzmir'de 3-2 kazandığı maçın rövanşında 1-0 galip geldi ve adını finale yazdırdı. İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki maçta siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 85'te Deniz Kadah attı.

Mustafa Denizli, finale çıkmalarının ardından şunları söyledi: Bu ülkede çok büyük kulüplerde, camialarda görev yaptım. Ancak Altay, benim gençliğim. Gençliğim Altay'da geçti. Duygu seli yaşıyorum ben hala. Hayatımda neler neler yaşadım. Ancak bu, bambaşka bir şey. Tekrar Altay'da olmak.

İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 mağlup eden Altay ile Samsunspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın rövanşında 2-2 berabere kalarak adını finale yazdıran Altınordu karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig tarihinde ilk kez iki İzmir ekibi karşı karşıya gelecek.