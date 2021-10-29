35 soruda otomatik bilgi deÄŸiÅŸimi

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SÄ°ZLER iÃ§in bu konuyu en ince detaylarÄ±na kadar inceledik. TÃ¼rkiye kime ait hangi bilgileri otomatik olarak paylaÅŸÄ±yor? Hangi bilgiler kiminle paylaÅŸÄ±lacak? TÃ¼rkiyeâ€™den baÄŸlanan emekli aylÄ±klarÄ± ve elde edilen kira gelirleri de Alman maliyesine bildiriliyor mu? Otomatik bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n amacÄ± nedir ve hangi kurumlar bu uygulamanÄ±n sorumlusu/muhatabÄ±? Alman maliyesi kimin yakasÄ±na yapÄ±ÅŸacak? TÃ¼rkiyeâ€™de yÃ¼klÃ¼ miktarda parasÄ± olup da Almanya â€™da sosyal yardÄ±m alanlarÄ±n durumu ne olacak? Bu ve buna benzer 35 soruluk bir dosya hazÄ±rladÄ±k. Ã–ncelikle vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelede baÅŸlayan bu yeni dÃ¶neme giden sÃ¼rece kÄ±saca gÃ¶z atalÄ±m.

SÃœREÃ‡ YENÄ° DEÄžÄ°L

AralarÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin de bulunduÄŸu 100â€™Ã¼ aÅŸkÄ±n Ã¼lke vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸi yapÄ±yor. Bu amaÃ§la yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÅŸ birliÄŸi sÃ¼reci, Avrupa BirliÄŸi (AB) ile TÃ¼rkiyeâ€™nin de taraf olduÄŸu kÄ±sa adÄ± OECD olan â€˜Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma Ã–rgÃ¼tÃ¼â€™ ve dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ekonomilerinin oluÅŸturduÄŸu G20 gibi uluslararasÄ± kuruluÅŸ ve oluÅŸumlar bazÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. Bu sÃ¼reÃ§ yeni deÄŸil. SÃ¶z konusu uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸi, 2011 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan da imzalanan, AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin tÃ¼mÃ¼nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra Ä°sviÃ§re, NorveÃ§, Brezilya, Hindistan gibi Ã¼lkelerin de dahil olduÄŸu 141 Ã¼lke tarafÄ±ndan OECD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde hazÄ±rlanan â€˜Vergi KonularÄ±nda KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ä°dari YardÄ±mlaÅŸma SÃ¶zleÅŸmesiâ€™ne dayanÄ±yor.

SORU1: FÄ°NANSAL HESAP BÄ°LGÄ°LERÄ°NÄ°N OTOMATÄ°K DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ° NEDÄ°R?

Bundan Ã¶nce de birÃ§ok Ã¼lke karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak Ã§ifte vergilendirmeyi Ã¶nleme anlaÅŸmalarÄ± imzalamÄ±ÅŸ, bu yolla vergi kayÄ±plarÄ±nÄ± Ã¶nlemenin ve vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadelenin temelini atmÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye, uluslararasÄ± vergisel iÅŸ birliÄŸinin ve ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ±n hem Ã§ok taraflÄ± hem de otomatik temelde gerÃ§ekleÅŸtirilmesini Ã¶ngÃ¶ren bu sÃ¶zleÅŸmeden 6 yÄ±l sonra sÃ¶z konusu uygulamayÄ± dÃ¼zenleyen ve her geÃ§en gÃ¼n sayÄ±larÄ± artan 110 Ã¼lkenin taraf olduÄŸu â€˜Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik DeÄŸiÅŸimine Ä°liÅŸkin Ã‡ok TaraflÄ± Yetkili Makam AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ± 21.04.2017 tarihinde imzaladÄ± ve 31.12.2019 tarihinde de onayladÄ±. TÃ¼rkiye, vergi kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±nÄ±n engellenmesi amacÄ±yla Avrupa Ã¼lkeleriyle otomatik bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±na, 31.05.2021 tarihinde Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan â€˜CumhurmaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KararÄ±â€™ ile baÅŸladÄ±. Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n, geÃ§en haziran ayÄ±ndan bu yana uygulamasÄ±na baÅŸlanan bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± konusundaki hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu, haziran ayÄ± itibariyle de gÃ¼ncellediÄŸi ve Ã¶rneklerle olasÄ± sonuÃ§lar hakkÄ±nda tÃ¼keticileri aydÄ±nladan rehberden derlediÄŸimiz, 35 soru ve cevabÄ± siz deÄŸerli okurlarÄ±mÄ±zÄ±n bilgisine sunuyoruz:Otomatik bilgi deÄŸiÅŸimi, diÄŸer Ã¼lkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin yerleÅŸik (mukim) olunan Ã¼lkeye her yÄ±l karÅŸÄ±lÄ±klÄ± (mÃ¼tekabiliyet esasÄ±na gÃ¶re) ve otomatik olarak elektronik ortamda gÃ¶nderilmesidir. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OECD), G20â€™nin ve ABâ€™nin uluslararasÄ± Ã¶lÃ§ekte vergi kayÄ±p ve kaÃ§aÄŸÄ± ile mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda hazÄ±rlanan ve bugÃ¼n itibarÄ±yla 110 Ã¼lkenin taraf olduÄŸu â€˜Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik DeÄŸiÅŸimine Ä°liÅŸkin Ã‡ok TaraflÄ± Yetkili Makam AnlaÅŸmasÄ±â€™na gÃ¶re, imzacÄ± Ã¼lkeler, karÅŸÄ±lÄ±klÄ±lÄ±k temelinde ilgili Ã¼lkelerin mukimlerine ait finansal hesap bilgilerini, finansal kuruluÅŸlardan toplayÄ±p ayrÄ± bir talep gerekmeksizin (otomatik olarak) her yÄ±l ilgili Ã¼lkeyle paylaÅŸacaktÄ±r. TÃ¼rkiyeâ€™de otomatik bilgi deÄŸiÅŸimi iÃ§in bilgileri toplamaya ve paylaÅŸmaya yetkili makam, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±â€˜na baÄŸlÄ± Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€˜dÄ±r.

SORU2: SADECE TÃœRKÄ°YE MÄ° BÄ°LGÄ° GÃ–NDERECEK?

TÃ¼rkiye, anlaÅŸmaya taraf diÄŸer Ã¼lke yerleÅŸiklerinin (mukimlerinin) kapsama giren hesap bilgilerini o Ã¼lkelere gÃ¶nderecek ve o Ã¼lkelerden de TÃ¼rkiyeâ€™de yerleÅŸiklerin (TÃ¼rkiye mukimlerinin) kapsama giren hesap bilgilerini alacaktÄ±r. Nitekim bugÃ¼ne kadar otomatik bilgi deÄŸiÅŸimi yapÄ±lan NorveÃ§ ve Letonyaâ€™dan hem kapsama giren bilgiler alÄ±nmÄ±ÅŸ hem de bilgi gÃ¶nderilmiÅŸtir. Bununla birlikte, bazÄ± Ã¼lkeler bilgi almadan sadece bilgi vermek istediÄŸinden, TÃ¼rkiye bu Ã¼lkelere bilgi vermeden tek taraflÄ± bilgi alacaktÄ±r.

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UluslararasÄ± dÃ¼zeyde vergide ÅŸeffaflÄ±k saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla dÃ¼nya genelinde banka bilgilerinin gizlenmemesi konusunda uzlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SÃ¶zleÅŸmeye taraf olan tÃ¼m Ã¼lkeler iÅŸ birliÄŸi yaparak vergi kaÃ§Ä±rmayÄ± en aza indirmeyi hedeflemektedir. Otomatik bilgi deÄŸiÅŸimi taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼n yerine getirilmesi hususu hem OECD hem de Avrupa BirliÄŸi nezdinde â€˜kara listeâ€™ olarak da adlandÄ±rÄ±lan vergisel aÃ§Ä±dan iÅŸ birliÄŸi yapmayan veya ÅŸeffaf olmayan Ã¼lke listeleri ve benzeri uygulamalar ile takip edilmekte, bilgi deÄŸiÅŸiminde bulunmayan Ã¼lkelere Ã§eÅŸitli tedbirler uygulanmasÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. AyrÄ±ca Ã¼lkelerin otomatik bilgi deÄŸiÅŸimine iliÅŸkin tutumlarÄ±, uluslararasÄ± finans ve kredi kurumlarÄ± nezdinde de dikkate alÄ±nmaktadÄ±r. ABâ€™nin uygulamasÄ± muhtemel yaptÄ±rÄ±mlara Ã¶rnek olarak â€˜SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir GeliÅŸme Ä°Ã§in Avrupa Fonuâ€™ndan kesintilerin ve garanti kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±, Ã¼ye Ã¼lkeler tarafÄ±ndan belirli iÅŸlemlere yÃ¶nelik sÄ±kÄ± denetimlerin yapÄ±lmasÄ± ve bazÄ± giderlerin reddedilmesi verilebilir.

SORU4: OTOMATÄ°K BÄ°LGÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ° KAPSAMINDA BÄ°LGÄ° PAYLAÅžIMI BAÅžLADI MI?

TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk otomatik bilgi deÄŸiÅŸimi, 2018 yÄ±lÄ±nda NorveÃ§ ve Letonya ile baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Otomatik bilgi deÄŸiÅŸimi sÃ¼reci zaman iÃ§erisinde anlaÅŸmaya taraf tÃ¼m Ã¼lkeleri kapsayacak ÅŸekilde ilerleyecek olup, TÃ¼rkiyeâ€™nin otomatik bilgi deÄŸiÅŸimi iliÅŸkilerinin gÃ¼ncel durumu aÅŸaÄŸÄ±daki linkten takip edilebilir. https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/

SORU5: HANGÄ° ÃœLKELERLE BÄ°LGÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ° YAPILACAKTIR?

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Kural olarak karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ÅŸekilde, mÃ¼tekabiliyet esasÄ±nda yapÄ±lmaktadÄ±r. Bununla birlikte, bilgi deÄŸiÅŸimi yapÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¼n itibarÄ±yla veri gÃ¼venliÄŸi noktasÄ±nda OECD sekretaryasÄ± tarafÄ±ndan sorun tespit edilen Ã¼lkelere bilgi gÃ¶nderilmeyecektir. AyrÄ±ca, bazÄ± Ã¼lkeler tek taraflÄ± bilgi gÃ¶ndereceÄŸinden bu Ã¼lkelere bilgi gÃ¶nderilmesi sÃ¶z konusu deÄŸildir. Otomatik bilgi deÄŸiÅŸimi yapÄ±lacak Ã¼lkelerin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterebilmesi, yeni Ã¼lkelerin eklenmesi ya da Ã§Ä±kmasÄ± sÃ¶z konusu olabilecektir. Otomatik bilgi deÄŸiÅŸimi sÃ¼reci zaman iÃ§erisinde anlaÅŸmaya taraf tÃ¼m Ã¼lkeleri kapsayacak ÅŸekilde ilerleyecektir. GÃ¼ncel liste ÅŸu linkten takip edilebilir:

HÃœRDANIÅžIN NOTU:

31.05.2021 tarihinde â€˜CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KararÄ±â€™ ile uygulamaya giren bu anlaÅŸma kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye, aralarÄ±nda baÅŸta Almanya ve AB Ã¼lkeleri olmak Ã¼zere 69 Ã¼lkeyle otomatik bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

-YARIN: OTOMATÄ°K BÄ°LGÄ° PAYLAÅžIM SÄ°STEMÄ° NASIL Ä°ÅžLEYECEK VE HANGÄ° DÃ–NEME AÄ°T BÄ°LGÄ°LER PAYLAÅžILACAK?-