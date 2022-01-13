31 yıl sonra dosya yeniden açıldı

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ALMANYA’nın Kempten kentinde 17 Kasım 1990’da Türkler’in oturduğu bir evde kundaklama sonucu yangın çıkmıştı. Gece yarısı meydana gelen olayda 5 yaşındaki Ercan hayatını kaybetmiş, camdan atlayan diğer aile üyeleri yaralı olarak kurtulmuştu. Polis, aşırı sağcı bir grubun olayı üstlenmesine rağmen failleri hane içinde aramıştı. Soruşturmalardan sonuç alınamadığı gerekçesiyle de dosya kapatılmıştı. 1990’da meydana gelen kundaklama olayından iki gün sonra yerel bir gazeteye ‘Anti-Kanaken-Front’ (Yabancı Karşıtları Cephesi) imzalı ırkçı hakaretler ve nazi sembolleri içeren kundaklamanın üstlenildiği bir mektup gönderilmişti. Ancak orijinali poliste olan mektup yeterince dikkate alınmamıştı.

2020 yılının ortalarında bazı gazetelerin söz konusu mektubu tekrar gündeme getirmesi üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Bölge Savcılığı ise olayın olduğu zaman her yönüyle soruşturma yapıldığını, ancak faillere ve adı geçen mektubu yazanlara ulaşılamadığını, dışarıdan kundaklamanın ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Bölge Savcılığı’nın açıklaması üzerine dosyayı isteyen Federal Savcılığa bağlı terörden sorumlu Münih Ceza Savcılığı, olayın aydınlatılması için 31 yıl sonra yeniden soruşturma başlattı. Kriminal polislerden oluşan özel bir ekip kuran savcılık, son olarak olası görgü tanıklarına ulaşabilmek için konuyu, aydınlatılamayan olayların ele alındığı ZDF kanalındaki ‘Aktenzeichen XY... ungelöst’ (Dosya numarası XY... çözülmemişler) programına taşıdı. 12 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan programda, olayın aydınlatımasına yardımcı olanlara 10 bin euro ödül verileceği duyuruldu.Kundaklama olayından kurtulan Ercan’ın ağabeyi ise söz konusu üstlenme maktubundan daha önce hiç haberleri olmadığını belirterek, son soruşturmaların kendilerini şaşkınlığa uğrattığını söyledi. Kempten’deki kundaklama olayının yaşandığı tarihlerde aynı bölgede çok sayıda aşırı sağcı kundaklama eylemi olmasına rağmen polisin o yönde soruşturma yapmaması büyük tepki çekti. NSU tarafından işlenen cinayetler hatırlatılarak soruşturmalarda büyük ihmaller olduğu vurgulandı. 90’lı yılların başlarında Mölln ve Solingen’de işlenen, çok sayıda Türk vatandaşının hayatını kaybettiği kundaklama olayları tekrar hatırlatıldı.