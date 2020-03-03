30 yılda 40 Türkiye kökenli aşırı sağcıların...

“ALMANYA’nın birleşmesinden bu yana geçen 30 yılda 40’a yakın Türkiye kökenli insan aşırı sağcıların saldırılarında hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 gün önce Hanau’da aşırı sağcı teröristin iki nargile kahvehanesine ve bir büfeye düzenlediği saldırılarda 4’ü Türkiye kökenli 9 kişi katledildi. Artan saldırılar karşısında Alman yetkililer daha fazla önlem almaya başladı. Dün Almanya Şansölyesi Angela Merkel göçmen kurulu temsilcileriyle toplantı yaptı. Bu konuyla ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde bizlerle paylaşacak. Ayrıca buradaki ırkçılık, aşırı sağ, İslam düşmanlığı ile ilgilenecek hükümet görevlisinin atanması konusu da gündeme geldi.”

‘ALMANYA DAHA TEMKİNLİ’

Bir soru üzerine Bahar Kalkanı Harekatı’na Almanya’nın tepkisinin daha önceki 3 operasyona göre daha temkinli ve daha ölçülü olduğu cevabını veren Aydın, “Alman yetkililer verdiğimiz şehitlerle ilgili taziye mesajları iletiyor. Rusya’yı açıkça kınıyor ve eleştiriyorlar. Alman hükümetinin bu tavrını olumlu görebiliriz. İlk defa bir güvenli bölgeden söz ediyorlar ama bu yeterli değil. Eğer müttefiksek, orada bir tehdit var. Bu tehdit sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyor, bu yüzden birlikte hareket etmemiz lazım. Öncelikle, fiilen uyguladıkları silah ambargosunu kaldırmalarını talep ediyoruz” diye konuştu.