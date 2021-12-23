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HABERLERAvrupa Haberleri

2G, ticareti yüzde 50 etkiledi!

#2G#Brandenburg#Berlin-Brandenburg Ticaret Birliği
2G, ticareti yüzde 50 etkiledi

Almanya’da korona salgınında dördüncü dalgaya mücadele kapmasında hatta geçirilen 2G kuralı Noel döneminde ticareti vurdu. 2G kuralı kapsamında perakende ticaret dükânları da dahil olmak üzere iç mekânlara sadece asılı veya iyileşenler girebildi. Bu kuralın hayata geçmesinden sonra Noel zamanında büyük satış beklentisi olan perakende ticaret yapan işletmeler büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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BERLİN ve Brandenburg eyaletlerinde perakende ticaret yüzde 50’ye varan oranda geriledi. Berlin-Brandenburg Ticaret Birliği (HBB), 2019 yılına göre Noel nedeniyle açık olan pazar günü satışlarında ciddi bir kayıp yaşandığını açıkladı. HBB, normal dönemlerde Noel öncesi pazar günlerinin, cironun en yüksek olduğu dönemler olduğunu ve 2G kuralının ticarete ciddi anlamda darbe vurduğunu belirtti. Ancak HBB, satış rakamlarıyla ilgili henüz bilgi vermedi. Somut rakamların yeni yılda açıklanması bekleniyor.

MASRAFLAR DA ARTTI
Öte yandan mağazaların ciro kayıplarının yanı sıra masraflarının da arttığına dikkat çekildi. Perakendecilerin dükkâna girişlerde aşı veya iyileşme durumunu kontrol etmek için ek personel görevlendirildiğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, “Burada ticarete iki kez darbe vuruldu. Satışların düşmesinin yanı sıra örneğin bir butik, kontrolleri yapması için kapıya yeni bir personel koymak zorunda kaldı. Personel maliyeti iki katına çıktı. Kapıyı kontrol etmezse para cezası riski vardı“ denildi.

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#2G#Brandenburg#Berlin-Brandenburg Ticaret Birliği

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