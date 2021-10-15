2G kuralı süpermarketlerde!

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BUNA göre süpermarketler de dahil olmak üzere isteyen dükkân sahipleri 2G uygulaması kapsamında, aşı olmayanları kabul etmeme hakkına sahip. Şu ana kadar gıda alanındaki perakende ticaret yapan dükkânlar 3G uyguluyordu. Yani negatif tetikler ibraz edenler de alışveriş yapabiliyordu. Hessen eyalet hükümeti, yasal olarak tüm işyerlerinin 2G kuralı uygulayabilecek olmasına rağmen özellikle gıda ticareti yapan süpermarket gibi dükkânların bunu uygulamamasını tavsiye etti. Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, “Bu seçeneğin sadece günlük olarak kullanılacağını ve günlük ihtiyaçları karşılayan işletmelerin bunu kullanmayacağını varsayıyoruz” dedi. Bouffier, 2G kuralının olduğu yerde maske kuralının da hâlâ geçerli olduğunu vurguladı.