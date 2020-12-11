27 kilo peynir için 2 bin 365 euro ceza ödediler

Tatillerini tamamladıktan sonra, araçlarıyla Türkiye’den Almanya’ya dönen şair Aydın Tazegül ile amca oğlu Beyler Tazegül (Milli tekvandocu Servet Tazegül’ün babası) Sırbistan’dan, Hırvatistan’a girişlerinde, Bajakova sınır kapısında, yapılan kontrol sırasında, araçlarında bulunan 27 kilo tel peynir yüzünden tam 2 bin 365 euro ceza ödediler. Peynirlerine de el konuldu. İtiraz etmelerine rağmen peynirin 40 kilo olduğunu iddia eden Hırvatistan gümrükçüleri, Tazegül amca oğullarına ceza yazdılar. İstenen 2 bin 365 euroyu ödeyen Tazegüller, vatandaşlarımızı uyararak, “Sakın Hırvatistan’dan geçmeyin, geçerseniz de, süt ve süt mamullerini beraberinizde getirmeyin” dediler.

HAVAİ FİŞEĞE 700 EURO CEZA

Aydın Tazagül, “Bizden başka kişilere de ceza yağdırdılar. Bir vatandaşımıza yılbaşında çocukları patlatsın diye götürdüğü havai fişeğine de el koydular, ona da 700 euro ceza yazdılar” diye konuştu