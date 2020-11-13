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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 13.11.2020 - 14:21 | Son Güncelleme:

2 Kasım kararları, ekonomiyi vurdu

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2 Kasım kararları, ekonomiyi vurdu
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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülkede salgına yönelik 2 Kasım’da alınan tedbirlerin, Kovid-19 krizinde mayıs sonrası başlayan toparlanmayı yavaşlatacağını duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Raporda, ülkenin ekonomik olarak toparlanmasının ekim ayına kadar devam ettiği belirtilerek, Kovid-19’un yayılmasını yavaşlatmak için uygulamaya alınan tedbirlerin kasım ayında ekonomiyi vurduğu ifade edildi. Raporda, kasımdaki tedbirlerin Kovid-19 krizinde mayıs sonrası başlayan ekonomideki toparlanmayı yavaşlatacağına işaret edilerek, “Ek tedbirler (kısıtlamalar) sınırlı kaldığı sürece, toparlanma süreci dördüncü çeyrekte bitecek gibi görünmüyor” değerlendirmesinde bulunuldu.
Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 9.3 küçülmesinin ardından, hane halkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8.2 genişlemişti.

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