19 Mart’ta kısıtlamalar tamamen kalkıyor

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SPD’li Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın talebi üzerine, vaka sayısının ve insidans değerinin yüksek olduğu yerlerde eyaletler bölgesel olarak kısıtlamaları hayata geçirebilecek. Yeni düzenlemeye göre, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı geçerli olmaya devam edecek. Kısıtlamaların devam etmesine karşı olan Federal Adalet Bakanı FDP’li Marco Buschmann, herkesi memnun edecek ortak bir konuda uzlaşma sağladıklarını belirtti. Buschmann, aynı zamanda insanları biraz da olsa normale döndürecek, açık, demokratik ve anayasal olarak sabitlenmiş bir düzenleme olduğunu söyledi. Kanun taslağına göre, ilgili eyalet meclisi en geç üç ay sonra tedbirleri uzatmazsa, kısıtlamalar otomatik olarak sona erecek. Eyaletler, yoğun bakım ünitelerinin dolduğu ve insidans değerinin yüksek olduğu yerlerde kısıtlama kararını eyalet meclisinden oylayarak geçirebilecek. Vaka sayısının hızlı artış gösterdiği yerlerde yeniden 2G Plus veya 3G kuralının hayata geçirilebileceği kaydedildi. Kabinede alınan yeni koronavirüsle mücadele kararlarının zamanında hayata geçebilmesi için yasa tasarısının önce Federal Meclis’te sonra Eyaletler Meclisi’nde kabul edilmesi gerekiyor. Ancak Meclis’teki görüşmenin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.