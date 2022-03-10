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19 Mart’ta kısıtlamalar tamamen kalkıyor

#Almanya#Karl Lauterbach#Kısıtlamalar Kalkıyor
19 Mart’ta kısıtlamalar tamamen kalkıyor

Almanya’da uzun süredir tartışma konusu olan koronavirüsle mücadele kısıtlamaları 19 Mart’tan itibaren kaldırılacak. Son yapılan kabine toplantısında yeni düzenlemeyle ilgili yasa tasarısı kabul edildi.

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SPD’li Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın talebi üzerine, vaka sayısının ve insidans değerinin yüksek olduğu yerlerde eyaletler bölgesel olarak kısıtlamaları hayata geçirebilecek. Yeni düzenlemeye göre, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı geçerli olmaya devam edecek. Kısıtlamaların devam etmesine karşı olan Federal Adalet Bakanı FDP’li Marco Buschmann, herkesi memnun edecek ortak bir konuda uzlaşma sağladıklarını belirtti. Buschmann, aynı zamanda insanları biraz da olsa normale döndürecek, açık, demokratik ve anayasal olarak sabitlenmiş bir düzenleme olduğunu söyledi. Kanun taslağına göre, ilgili eyalet meclisi en geç üç ay sonra tedbirleri uzatmazsa, kısıtlamalar otomatik olarak sona erecek. Eyaletler, yoğun bakım ünitelerinin dolduğu ve insidans değerinin yüksek olduğu yerlerde kısıtlama kararını eyalet meclisinden oylayarak geçirebilecek. Vaka sayısının hızlı artış gösterdiği yerlerde yeniden 2G Plus veya 3G kuralının hayata geçirilebileceği kaydedildi. Kabinede alınan yeni koronavirüsle mücadele kararlarının zamanında hayata geçebilmesi için yasa tasarısının önce Federal Meclis’te sonra Eyaletler Meclisi’nde kabul edilmesi gerekiyor. Ancak Meclis’teki görüşmenin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

19 Mart’ta kısıtlamalar tamamen kalkıyor
VAKA SAYISINDA REKOR
Almanya’da hükümet ortakları kısıtlamaları 19 Mart’tan itibaren kaldırma kararı alırken, Robert Koch Enstitüsü, salgının başladığı günden bu yana bir gün içindeki en yüksek koronavirüs vaka sayısını açıkladı. RKI verilerine göre, son 24 saatte 262 bin 752 vaka tespit edildi, insidans değeri 1388 olarak açıklandı. Ancak enstitü, vaka sayısının resmi olarak bildirilenden daha yüksek olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Omikron varyantının hafif seyretmesi nedeniyle enfeksiyon kapan birçok kişinin bunu resmi makamlara bildirmediği tahmin ediliyor. Son 24 saatte 259 kişinin hayatını kaybettiği Almanya’da bugüne kadar koronavirüs kaynaklı ölenlerin sayısı 125 bin 23 oldu. Toplam vaka sayısı ise 16 milyon 504 bin 822 olarak belirlendi.

 

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#Almanya#Karl Lauterbach#Kısıtlamalar Kalkıyor

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