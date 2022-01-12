1800 kişiye günü geçmiş aşı yapıldı

Haberin Devamı

4 ve 6 Ocak tarihlerinde yapıldığı belirtilen BioNTech aşılarının son kullanma tarihinin 31 Aralık olduğunu doğrulayan Tresec isimli dağıtıcı kuruluş, yaşananların insan hatasından kaynaklandığını, olayda sorumluluğu olduğu belirlenen iki kişinin işine son verildiğini duyurdu. Günü geçmiş aşı yapılan kişiler için herhangi bir sağlık sorunu beklenmediğini belirten şirket sözcüsü, güvenli depolama ortamında aşıların etkisini yitirmediğini söyledi. Münih Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar uzmanı Michael Hoelscher de aşıların koşullara uygun muhafaza edilmesi durumunda üzerlerindeki son kullanma tarihinden bir ay sonrasına kadar bozulmadığını ve etkisini yitirmediğini belirtti.