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HABERLERAvrupa Haberleri

1800 kişiye günü geçmiş aşı yapıldı

#Almanya#Ebersberg Aşı Merkezi#Günü Geçmiş Aşı
1800 kişiye günü geçmiş aşı yapıldı

Almanya’nın Münih kenti yakınlarındaki Ebersberg aşı merkezinde 1800 kişiye günü geçmiş koronavirüs aşısı yapıldığı ortaya çıktı.

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4 ve 6 Ocak tarihlerinde yapıldığı belirtilen BioNTech aşılarının son kullanma tarihinin 31 Aralık olduğunu doğrulayan Tresec isimli dağıtıcı kuruluş, yaşananların insan hatasından kaynaklandığını, olayda sorumluluğu olduğu belirlenen iki kişinin işine son verildiğini duyurdu. Günü geçmiş aşı yapılan kişiler için herhangi bir sağlık sorunu beklenmediğini belirten şirket sözcüsü, güvenli depolama ortamında aşıların etkisini yitirmediğini söyledi. Münih Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar uzmanı Michael Hoelscher de aşıların koşullara uygun muhafaza edilmesi durumunda üzerlerindeki son kullanma tarihinden bir ay sonrasına kadar bozulmadığını ve etkisini yitirmediğini belirtti.

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#Almanya#Ebersberg Aşı Merkezi#Günü Geçmiş Aşı

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