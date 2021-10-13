1500 öğrenci Türkçe derslerine katılıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 kent için sağanak alarmı Peş peşe uyarılarİstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 kent için sağanak alarmı! Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Letonya sonrası Galatasaray gerçeği 30 yıldır böyle müthiş santrfor görmedimLetonya sonrası Galatasaray gerçeği! "30 yıldır böyle müthiş santrfor görmedim"#Serdar Dursun
Siyasi cinayet iddiasına soruşturma Bakan Soyludan sert tepki: Bu FETÖ taktiğidir'Siyasi cinayet' iddiasına soruşturma! Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu FETÖ taktiğidir#Siyasi Cinayet İddiası
Aşıdaki en büyük korkuydu... Gizemi çözüldüAşıdaki en büyük korkuydu... Gizemi çözüldü!#Kovid Aşısı
Yenilmez ordu kuracağım demişti... Kimin askerleri göreni şaşkına çevirdi'Yenilmez ordu kuracağım' demişti... Kim'in askerleri göreni şaşkına çevirdi!#Kuzey Kore
İşte Bitcoinin düşmesinin sebebi Tek hamle yetti...İşte Bitcoin'in düşmesinin sebebi! Tek hamle yetti...#Bitcoin
Kaç yıl ömrünüz kaldı Ölüm Hesaplayıcının bir cevabı var...Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...#Ölüm Hesaplayıcı
Bilim insanları ayakta İnsanlık tarihinin en büyüğü bize doğru geliyorBilim insanları ayakta! İnsanlık tarihinin en büyüğü bize doğru geliyor#Bernardinelli-Bernstein Kuyruklu Yıldızı
Markette alışveriş yaparken hayatının şokunu yaşadı Neye uğradığımı şaşırdımMarkette alışveriş yaparken hayatının şokunu yaşadı! 'Neye uğradığımı şaşırdım'#Market
Şişlide ABDli turist dehşeti 2 metre boylarında, zapt edilmiyorduŞişli'de ABD'li turist dehşeti! '2 metre boylarında, zapt edilmiyordu'#Şişli
Ya adapte olacağız ya da... Hazır değiliz yüzlerce insan ölecekYa adapte olacağız ya da... 'Hazır değiliz yüzlerce insan ölecek!'#İklim Krizi
Zümrüt gözlerinde yaş dinmedi: Kraliyet trajedileriZümrüt gözlerinde yaş dinmedi: Kraliyet trajedileri#Kraliyet Trajedileri
Dünya için 2050 alarmı Biz bugünü tartışıyoruz ama...Dünya için 2050 alarmı! Biz bugünü tartışıyoruz ama...#İklim Krizi
Kayıp karavan kızı davasında korkunç şüphe gerçek olduKayıp 'karavan kızı' davasında korkunç şüphe gerçek oldu#Gabby Petito
HABERLERAvrupa Haberleri

1500 öğrenci Türkçe derslerine katılıyor

#Almanya#Türkçe Dersleri#Avrupadan Haberler
1500 öğrenci Türkçe derslerine katılıyor

Türkiye Cumhuriyeti, Nürnberg Başkonsolosluğu’nda Kuzey Bavyera’da görev yapan Türkçe Türk Kültürü ( TTK ) öğretmenleri ile 2021-2022 eğitim öğretim yılı kurul toplantısı yapıldı. Toplantı, 29 öğretmen ve 3 okutmanın katılımıyla gerçekleşti.

Haberin Devamı

TOPLANTIYA katılan Başkonsolos Serdar Deniz ve Eğitim Ataşesi Dr. Mune Savaş, Almanya’da verilen Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin devamlılığının önemini vurgulayarak, derslerin daha etkin verilmesi ve daha çok kitlelere ulaşması gerektiğini, bu kapsamda yapılması planlanan çalışmaları anlattılar.
Başkonsolos Serdar Deniz, “Çocuklarımızın ilgisinin devamlılığını sağlamak zor olmakla birlikte ilgi seviyelerinin arttırılabilmesinde ebeveynlerin rolü büyüktür. Çocukların ilave Türkçe derslerine ilgilerinin arttırılması için projeler üretiliyor. 60 yıl önce gurbetçilerimiz işçi olarak gelmişti, şimdi Almanya’da yaşayan yeni nesillerimiz her alanda başarı göstermektedir. Bu başarıların daha da artmasını temenni ediyor ve vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz’’ dedi.

1500 öğrenci Türkçe derslerine katılıyor

Haberin Devamı

ÜLKEMİZE RAHAT DÖNERİZ
2021-2022 eğitim-öğretim yılının tüm öğretmen, okutman ve vatandaşlarımız için hayırlı olması, başarılı bir yıl geçirilmesi dileklerini ileten Eğitim Ataşesi Dr. Mune Savaş ise şunları söyledi: “Vatandaşlarımız ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burada yüklendiğimiz sorumluluk, yaptığımız iş hakkıyla yapıldığı sürece kolay değil. 1500’den fazla öğrencimiz Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılmaktadır. Kayıtlarımız hâlâ devam etmektedir. Amacımız, sayımızın daha da artması. Bizim işimiz, nihai hedefimiz Türkçe ve Türk Kültürünü öğretmek, milli şuuru canlandırmaktır. Türkçe derslerine not verilmemesinden kaynaklı resmi bir yaptırımımız yok ancak vatandaşlarımızı ikna etme yoluyla çocuklarımızın Türkçe derslerine katılımlarını artırabiliriz, onları kazanabiliriz. Biz vatandaşlarımızın çocuklarına bir fayda sağlayabilirsek görevimiz bitip ülkemize dönerken içimiz rahat bir şekilde ayrılabiliriz.”

1500 öğrenci Türkçe derslerine katılıyor

BAŞVURU FORMLARI GÖNDERİLDİ
Geçmiş yıllara nazaran çocuklarımızın akademik başarıları artmış olsa da arzulanan seviyeye erişebilmiş değildir. Bizler her okulda Türkçe dersi açabiliyoruz. Başvuru formlarımızı, Türkçe ve Almanca olarak veli mektuplarımızı hazırladık ve ocak ayında Bavyera Eğitim Bakanlığı’na gönderdik. Eğitim Bakanlığı onları onaylayarak bütün Kuzey Bavyera’daki okullara gönderdi. Okullardaki müdürler de velilere göndermiştir. Bilmeyen velilerimizi lütfen aydınlatalım. Formları okuldan, Türkçe öğretmenlerinden veya ataşeliğimizden alabilirler. Velilerimize Türkçe dersine katılımın neden önemli olduğunu anlatmalıyız, iyi öğrenilmiş bir ana dilin ikinci dil öğrenimindeki kolaylaştırıcı etkisi ve akademik başarıyı artırıcı etkisinden bahsedilmelidir. Öz kültür, öz kimlik, özgüven gibi değerlerimizi korumak adına TTK derslerimize çocukların gelmesini sağlamalıyız.”

1500 öğrenci Türkçe derslerine katılıyor
Dr. Savaş, büyük emeklerle hazırlanan EBA sisteminin eğlenerek öğrenmeyi sağladığını, öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere ve velilere mutlaka tanıtılması ve kullanılması gerektiğini vurguladı. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunacak seminerlere katılmalarını isteyen Dr. Mune Savaş, hem vatandaşlarımız ile hem de Almanlar ile iletişime açık olmaları gerektiğinin önemine değindi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Türkçe Dersleri#Avrupadan Haberler