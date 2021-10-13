1500 öğrenci Türkçe derslerine katılıyor

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TOPLANTIYA katılan Başkonsolos Serdar Deniz ve Eğitim Ataşesi Dr. Mune Savaş, Almanya’da verilen Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin devamlılığının önemini vurgulayarak, derslerin daha etkin verilmesi ve daha çok kitlelere ulaşması gerektiğini, bu kapsamda yapılması planlanan çalışmaları anlattılar.

Başkonsolos Serdar Deniz, “Çocuklarımızın ilgisinin devamlılığını sağlamak zor olmakla birlikte ilgi seviyelerinin arttırılabilmesinde ebeveynlerin rolü büyüktür. Çocukların ilave Türkçe derslerine ilgilerinin arttırılması için projeler üretiliyor. 60 yıl önce gurbetçilerimiz işçi olarak gelmişti, şimdi Almanya’da yaşayan yeni nesillerimiz her alanda başarı göstermektedir. Bu başarıların daha da artmasını temenni ediyor ve vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz’’ dedi.

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ÜLKEMİZE RAHAT DÖNERİZ

2021-2022 eğitim-öğretim yılının tüm öğretmen, okutman ve vatandaşlarımız için hayırlı olması, başarılı bir yıl geçirilmesi dileklerini ileten Eğitim Ataşesi Dr. Mune Savaş ise şunları söyledi: “Vatandaşlarımız ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burada yüklendiğimiz sorumluluk, yaptığımız iş hakkıyla yapıldığı sürece kolay değil. 1500’den fazla öğrencimiz Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılmaktadır. Kayıtlarımız hâlâ devam etmektedir. Amacımız, sayımızın daha da artması. Bizim işimiz, nihai hedefimiz Türkçe ve Türk Kültürünü öğretmek, milli şuuru canlandırmaktır. Türkçe derslerine not verilmemesinden kaynaklı resmi bir yaptırımımız yok ancak vatandaşlarımızı ikna etme yoluyla çocuklarımızın Türkçe derslerine katılımlarını artırabiliriz, onları kazanabiliriz. Biz vatandaşlarımızın çocuklarına bir fayda sağlayabilirsek görevimiz bitip ülkemize dönerken içimiz rahat bir şekilde ayrılabiliriz.”





BAŞVURU FORMLARI GÖNDERİLDİ

Geçmiş yıllara nazaran çocuklarımızın akademik başarıları artmış olsa da arzulanan seviyeye erişebilmiş değildir. Bizler her okulda Türkçe dersi açabiliyoruz. Başvuru formlarımızı, Türkçe ve Almanca olarak veli mektuplarımızı hazırladık ve ocak ayında Bavyera Eğitim Bakanlığı’na gönderdik. Eğitim Bakanlığı onları onaylayarak bütün Kuzey Bavyera’daki okullara gönderdi. Okullardaki müdürler de velilere göndermiştir. Bilmeyen velilerimizi lütfen aydınlatalım. Formları okuldan, Türkçe öğretmenlerinden veya ataşeliğimizden alabilirler. Velilerimize Türkçe dersine katılımın neden önemli olduğunu anlatmalıyız, iyi öğrenilmiş bir ana dilin ikinci dil öğrenimindeki kolaylaştırıcı etkisi ve akademik başarıyı artırıcı etkisinden bahsedilmelidir. Öz kültür, öz kimlik, özgüven gibi değerlerimizi korumak adına TTK derslerimize çocukların gelmesini sağlamalıyız.”

Dr. Savaş, büyük emeklerle hazırlanan EBA sisteminin eğlenerek öğrenmeyi sağladığını, öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere ve velilere mutlaka tanıtılması ve kullanılması gerektiğini vurguladı. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunacak seminerlere katılmalarını isteyen Dr. Mune Savaş, hem vatandaşlarımız ile hem de Almanlar ile iletişime açık olmaları gerektiğinin önemine değindi.