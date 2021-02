15 yaşındaki Nehir, Almanya’nın saygın müzik okuluna kabul edildi

MÜZİK eğitimine 4 yaşında başlayan YÜSEM Müzik Akademisi Piyano Bölümü Öğrencisi Nehir Özzengin, ilk yarışma derecesini 9 yaşında kazandı. Belçika, Lüksemburg, Sırbistan, İtalya gibi dünyanın farklı ülkelerinde katıldığı yarışmalardan bugüne kadar 12 müzik ödülü kazanan genç yetenek, son 2 yıl içerisinde katıldığı tüm piyano ve beste yarışmalarından da birincilik ödülü alarak ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye’deki kız çocuklarına başarıları ile ilham vermeleri için seçilen 6 kızdan biri olan ve birçok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer aldı. Son olarak Nehir Özzengin, dünyanın çeşitli ülkelerinden genç yeteneklerin başvuru yaptığı Almanya Karlsruhe Müzik Üniversitesi’nin kabul sınavları sonrası piyano bölümü öğrencisi olmaya hak kazandı.

SAĞLAM HEDEFLERLE MÜZİK YOLCULUĞUNA DEVAM

Almanca dil yeterliliği bulunan ve önümüzdeki aylarda haftanın bir günü Almanya’da eğitim alacak olan Özzengin, “Başarımın devamlılığını, kazandığım her ödül ve başarı sonrasında kendime yeni ve zor hedefler seçmeme bağlıyorum. Son aldığım 5 birincilik ödülünü de 15 yaşında Almanya’da üniversiteye kabul edilmeyi de bu hedefler ile elde ettim. Bundan sonraki hedefim de kendime sınırlar koymadan uluslararası düzeyde yeni başarılar elde etmek ve müzik alanında emin adımlarla ilerlemek. Müziğe olan büyük tutkum her zaman devam edecek” dedi.

Kızının başarılarıyla gurur yaşadıklarını dile getiren baba Devrim Özzengin, “Nehir, azmi ve ailesinden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Desteklendiği takdirde ülkesini her alanda daha da iyi temsil etme fırsatı yakalayacaktır” diye konuştu.





Nehir Özzengin’in bugüne kadar kazandığı 12 müzik ve başarı ödülü şöyle:

* Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması birincilik ödülü

* Lüksemburg’da düzenlenen Uluslararası Artistes En Herbe Müzik Beste Yarışması’nda birincilik ödülü

* İtalya’da düzenlenen Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması’nda birincilik ödülü

* İtalya’da düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması’nda birincilik ödülü

* Türkiye’de düzenlenen 26.Halıcı Ulusal Beste Yarışması birincilik ödülü

* Elele Yılın En Başarılı Kadını Ödülleri’nde güzel sanatlar alanında halk oylaması sonucunda Türkiye’de Yılın En Başarılı Genç Kızı birincilik ödülü

* Belçika’da düzenlenen Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması’nda ikincilik ödülü

* İtalya’da düzenlenen Uluslararası Ischia Piyano Yarışması’nda ikincilik ödülü

* Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması’nda ikincilik ve üçüncülük ödülü

* 2018 yılında Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve Ntv Yayın Kuruluşu tarafındanÿ Ege’nin Başarılı Beş Kadınından biri olarak seçildi.

* 2019 yılında İstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından Uluslararası İz Bırakan Kadınlar Zirvesi’ne başarıları ile seçilen beş kadından biri olarak ödül aldı.