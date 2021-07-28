10 yıllık rüyası gerçek oldu

VAKIF, 55 yaş üstü kişilerin aktif yaşlanmalarının sağlanması ve mevcut yaşlıların sağlıklı, mutlu yaşlılık geçirmelerine katkı sunmayı hedefliyor. Ticari amaç gütmeyen vakfın kurucuları ise Remzi Kaplan’ın yanı sıra, Muhsin Aktürk, Hollanda’da yaşayan iş insanı Umut Akpınar ve Hollanda’da görev alan akademisyen İbrahim Yerden oldu. 2011’de fikir olarak ortaya çıkan vakıf, koronavirüs salgını döneminde 2020 yılında resmiyet kazandı. Vakfın genel müdürlüğünü ise iki dönem belediye başkanlığı yürüten Dilaver Özcan üstlendi.





‘24 SAAT HİZMET VERİLECEK’

Aynı zamanda Berlin merkezli Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) Başkanı olan Remzi Kaplan, Almanya’nın yaşlı bakımı hizmeti konusunda uzmanlaşmış ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye’de ise geleneksel aile yapısında yaşlıların hâlâ evde bakımlarının yapıldığını belirten kaplan, şöyle konuştu: “Ancak Türkiye’de değişen sosyolojik ve ekonomik şartlar Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki profesyonel yaşlı bakım desteğini zorunlu hale getirmeye başladı. Yaşlı bakımı, gelecekte Türkiye’nin de en büyük sorunlarından biri olacak. Bu nedenle memleketimde kurduğumuz yaşlı bakım hizmetiyle başkalarına da örnek olacağız. 24 saat hizmet verilecek bakım merkezinde, özel bir psikolojik engeli bulunmayan, yatağa bağımlı olanlar da dahil herkese hizmet verilecek.”





‘YAŞLILARIMIZA UMUT OLACAK’

Vakfın genel müdürü Dilaver Özcan ise, Bahadın Yaşlanma Vakfı’nın evde bakım, yaşlı bakım merkezinde bakım ve esnek bakım olmak üzere üç kategoride hizmet vereceğini söyledi: “Vakfımız bu özelliğiyle özellikle Bahadın ve Sorgun ilçesi çevresinde, genelde Türkiye’de yaşlılarımıza umut olacaktır. Ayrıca yaşlılarımızın ve ailelerinin de özellikle yurt dışında yaşayanlar fakat annesi babası memleketinde olanlar için bir rahatlama olacaktır. Bu nedenle Avrupa’da veya Ankara’da yaşayanlar için Bahadın Yaşlanma Vakfı bakım hizmetleri bir umut olmaya başladı. Bu durum gelecekte de kendisini daha fazla gösterecektir.”





12 ODA, 25 YATAK KAPASİTELİ

Bahadın Yaşlanma Vakfı Yaşlı Bakım Merkezi 6.5 dönümlük bir arazi üzerine kuruldu. Merkezin yeri Yozgat Valiliği’nin izniyle Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin edildi. Yerleşkesinde 12 oda, (şimdilik 25 yatak kapasitesi) yaşlıların her türlü konforu düşünülerek planlandı. Odalar, ayrıca yemekhane, revir, hemşire dinlenme odaları, ziyaretçi ve dinlenme salonları ile modern bir mutfağa sahip. Yerleşke 5.5 dönüm bahçeye sahip. Yaşlıların her türlü hareketine izin verecek engelsiz bir yaşam merkezi hizmeti sunuluyor.