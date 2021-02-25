1 milyon AstraZeneca aşısı raflarda bekliyor

BAKANLIK, şu ana kadar eyaletlere 1.4 milyon doz AstraZeneca aşısı gönderildiğini açıklarken, Robert Koch Enstitüsü, bu aşının sadece 239 bininin tüketildiğini kaydetti. Alman kamuoyunda, İngiltere-İsveç ortak ürünü olan AstraZeneca aşısına yönelik güvensizlik devam ediyor. Medyada öncelikli olarak bu aşının virüse karşı koruyuculuk oranının düşük olduğu haberleri yer almıştı. BioNTech aşısının yüzde 90 civarında koruyuculuk etkisi olduğu belirtilirken, AstraZeneca’nın ise koruyuculuk oranının yüzde 70-80 arası olduğu bilgileri medyada yer aldı. Ardından AB Komisyonu ile şirket arasındaki aşı siparişinde yaşanan sıkıntı ve karşılıklı atışmalar uzun süre kamuoyunu meşgul etti. Bu etkenlerin de AstraZeneca aşısına olan ilgiyi ve güveni azalttığı belirtiliyor.

ÖNCELİK YİNE DEĞİŞEBİLİR

Aşıya olan ilgi eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Bu aşıya en az ilginin olduğu eyaletler Baden-Württemberg, Saksonya ve Hessen oldu. Baden-Württemberg’e gönderilen 194 bin AstraZeneca aşısının yüzde 6.2’si, yani sadece 12 bini kullanıldı. Saksonya’da yüzde 5.2 ve Hessen’de yüzde 6.1 oranında AstraZeneca aşısı tüketildi. Bu aşıya en çok ilginin olduğu eyalet ise yüzde 33.9 ile Hamburg oldu. Ardından yüzde 26.1 ile Bremen ve yüzde 25 ile Saarland geldi. Eyaletlere cumartesiye kadar 650 bin yeni AstraZeneca aşısının gönderileceği ifade edildi. Aşı sıralamasında bir kez daha değişiklik yapılabileceğini belirten Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, hükümetin ağustos ayına kadar kimin aşı yaptıracağını bekleyemeyeceğini kaydetti.