1 Haziran’dan bu yana 400 bin gurbetçi geçti

HAZİRAN ayının 21’inden sonra girişler hızlanırken, gurbetçi sayısının hafta sonları 30 bini bulduğu açıklandı. Avrupa’dan gelenler başta Almanya olmak üzere çoğunlukla Avusturya, Fransa ve Belçika’dan yola çıkan gurbetçiler oldu. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan gurbetçiler ana vatanlarını çok özlediklerini dile getirdi. Avusturya’dan 2 çocuğu ve eşiyle birlikte yola çıkan Mukaddes Taşkıran, Türkiye’ye giriş yaptıklarında çok heyecanlandığını belirterek, “Yolculuğumuz güzeldi. Ülkemize gelmek, memleketimizi görmek bambaşka bir duygu. Özlem var, hasret var. Allah bütün yolda kalanların yardımcısı olsun. Hem aile özlemi hem bayram, iki sevinci bir arada yaşamak çok farklı. Geçen sene gelemedik ve bu özlem 2 kat arttı. Şu an çok heyecanlıyız. Özellikle aile özlemi çok farklı. Ailemizle vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın da bu kültüre uyması, unutmamaları için elimizden geleni yapacağız. En çok annemi, ona sarılmayı özledim. Gider gitmez ona sarılacağım” dedi. ‘BU SENE FAZLA İZİN ALDIK’

Avusturya’dan Türkiye’ye giden Bünyamin Demir ise geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle izin yapamadıklarını, bu yıl izinleri birleştirip tatili uzattıklarını söyledi. Vatan hasretinin başka olduğunu belirten Demir, “Bu sene biraz fazla izin aldık, 45 gün kalacağız. Konya’ya gidiyoruz. Memleketimizi çok özledik. Havası, suyu, ekmeği, insanı gerçekten çok özel. Her şeyi özledim” diye konuştu. Almanya’da yaşayan Leyla Gündüz de, “Yolculuk çok güzeldi, hiç sıkıntı yok. Aşı kartımızı gösterdik ve girdik. Okullarımız tatil oldu. İnşallah tatilin tadını çıkaracağız. Önce akraba ziyareti yapacağız sonra da tatil” dedi.



