Bazılarınız bu yazıyı okurken diyecekler ki “Aaa ben 21 Mart doğumlum, Koç 21 Mart'ta başlamıyor mu?” ya da bazılarınız “Aaa ben 20 Mart doğumluyum ama Balığım nasıl oluyor o iş? “ diyebilirsiniz.

Güneş her sene aynı gün ve saatte burç değiştirmiyor. Bunun sebebi ise tamamen dünyanın şeklinin geoit şeklinde olmasından kaynaklı. Kutuplardan hafif basık ve ekvatordan şişkince. Bu yüzden Güneş her sene aynı gün ve saatte burç değişikliği yapmıyor. Bu yüzden sınır zamanda doğanların tam doğum saatini bilmeleri gerek hangi burçta olduklarını anlamaları için. Neyse kısacası bu sene Güneş 20 Mart günü öğlen 12:37’de Koç burcuna geçiyor. Bu sene bu dakikadan önce doğanlar BALIK, bu dakika itibari ile de KOÇ burcu…



Böyle uzun uzadıya bir girizgahtan sonra bugünün başka bir anlam ve önemi de elbette var. Hatta 2 tane var. İlki bugün “Dünya Astroloji Günü” baharın başlangıcı tüm dünyada dünya astroloji günü olarak kutlanır. Bu vesile ile de tüm meslektaşlarımın, astrolojiye gönül ve emek vermiş olan herkesin günün kutlarım.

Bugünün bir diğer önemi ise ülkelerin 6 aylık kaderlerinin yazıldığı gün. Bununla ilgili keyifli bir yazıyı bu hafta Hürriyet Cumartesi ekinde okuyabileceksiniz hem de bu sayfada yine okuyabileceksiniz.



Şimdi bu yazının asıl amacına geldi sıra… Güneş’in Koç burcuna geçişinin bize yansımaları neler olacak?

Öncelikle tüm Koç burcu arkadaşlarımın doğum günlerini kutlarım.



Astrolojik olarak Güneş; odak noktamız, amaç duygumuz ve kariyerimiz ile ilgilidir. Güneş’in Koç burcuna geçişi ile amaçlarımızı daha çok KOÇ burcunun sembolize ettiği temalar karşılayacak demektir.



Koç burcu nedir peki astrolojide; hız, cesaret, motivasyon, enerji, hareket, sabırsızlık, güç, çocuksu olmak, sabırsızlık, bencillik, savaşmak, girişimcilik, öfke ile sembolize edilir.



Bir güzel bilgi daha gelsin hemen. Güneş, Koç burcunda yüceldiği konumdadır. Bu ne demek? Güneş bu burçta rahat ediyor, kendini istediği gibi yansıtabiliyor, olumlu özelliklerini daha fazla ortaya çıkarmaya eğilimli demek.

En iyi hali ile yaşamlarımıza hız, cesaret ve motivasyon geliyor. Üzerimizdeki kış uykusunu şöyle bir atıp, harekete geçeceğimiz, canlanacağımız, enerjimizin ve motivasyonumuzun yükseleceği bir sürece giriyoruz.

Korkmuyoruz, cesaretimiz yerinde, aklımızdaki tüm girişimcilik fikirlerini hayata geçiriyoruz. Yeni şeylerin, yeni heyecanların, yeniliklerin peşinde koşacağımız bir dönemin kapıları açılıyor. Daha eğlenceli, güç peşinde koşacağımız, mutlu olmak için daha çok sebebimizin olacağı kabule geçmek yerine savaşlar vereceğimiz istediğimiz şeyler için bir süreç artık başlıyor. Hem kendimizi hem de etrafımızdaki sevdiğimiz insanları da rahatlıkla motive edip, harekete geçireceğiz. O ertelediğiniz spora başlamanın tam da zamanı aslında. Tüm yaratıcı fikirlerinizi özgürce hayata geçirebilirsiniz.



Bunlar tabi işin güzel tarafı ama diğer yandan bencil, çocukça davranışlar olabileceği gibi hızlı hareket etmekten dolayı sakarlıklar ve kazalara da açık olacağız. Sabırsızlık, patavatsızlık ve çokça dürtüsel ve kaba da davranacağımız bir dönem de yaşayabiliriz. Bu yüzden çabucak agresif tepkiler verebilir, kavgalara da bulaşabiliriz aman dikkat. Tabii burada Koç burcunun maymun iştahından da bahsetmesek olmaz. Yeni bir şeylere başlamak içim hevesle hareke geçerken, elde ettiğimiz anda bir anda o hevesimiz sönebilir ve başka şeylere hemen kafamızı çevirebiliriz. Hal böyle olursa her şey yarım yamalak kalır.



Yine çarpmalara, düşmelere, kesiklere, yanıklara da dikkat edin. Dikkatsiz davranışlar yüzünden kazalara biraz daha açık olabiliriz…



Güneş’in Koç burcundaki seyahatinde özellikle bazı tarihler var ki öne çıkıyor ve önem kazanıyor.



Bunlardan ilki 26 Mart günü, özel bir gün. Zira Venüs ile Güneş birlikte hareket edecekler. İlişkiler, aşk, hızlı para kazanma koşulları konusunda güzel etkiler devrede olacak.



31 Mart günü Güneş ile Satürn arasında destekleyici bir görümüm var. İş ve para konularında istikrarlı, güvenli ve sağlam adımlar atabilirsiniz.



14- 15 Nisan günü ise Güneş’im hem Mars hem de Jüpiter ile güzel kontakları olacak. Hem kariyer fırsatları hem de finansal açıdan değerli günler. Yine cesaret gerektiren işlerde başarılı.



16 Nisan ise tehlikeli bir gün. Güneş ile Pluton arasında sert bir görünüm var. İş, kariyer, otorite figürlerle ilişkilerde zorlama, sınırları zorlama, tartışmalara, kavgalara açık bir gün. Düşmanca davranmayın ve düşman edinmeyin.



Cesaretin ve motivasyonun eksik olmadığı bir Güneş Koç süresi dilerim hepinize..