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Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Yengeç ve yükselen Yengeç 2023

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#Dinçer Güner#Yengeç Burcu#Yengeç Burcu 2023 Yorumları
Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Yengeç ve yükselen Yengeç 2023
Dinçer Güner
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 12:22

Yılın ilk günlerinde kendinizle kalmak isteyebilirsiniz.

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 Bu yıl Satürn sizi hayatın anlamı ve bilgelik gerektiren konularda bir dizi deneyime tabii tutacak. Kendinize gerçekçi hedefler koyun. Nisan’da ev, aile, yuvaya ilişkin şanslı olacaksınız.

Belki aradığınız evi bulabileceksiniz. Mayıs’ta Jüpiter sosyal çevrenizi genişletecek, sizi maddi-manevi desteğini göreceğiniz birçok insanla bir araya getirecek. Hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsatlarla karşılaşacaksınız.  

Yapmayı planladığınız her türlü değişiklik için temmuz önemli bir ay. 23 Ağustos’la 15 Eylül arasında yakın çevrenizle iletişim sorunları meydana gelebilir, kasımdaysa özel hayatınızda ciddi krizlerle uğraşmanız gerekebilir. Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…

OCAK

Duygularınız ve mantığınız arasında kalabilirsinizDuygularınız ve mantığınız arasında kalabilirsiniz Haberi görüntüle

ŞUBAT

Sürpriz harcamalar gündeme gelebilirSürpriz harcamalar gündeme gelebilir Haberi görüntüle

MART

Arkanızdan konuşanlara kulaklarınızı tıkayınArkanızdan konuşanlara kulaklarınızı tıkayınHaberi görüntüle

NİSAN

Aile içindeki ufak bir sorunu büyütmeyinAile içindeki ufak bir sorunu büyütmeyinHaberi görüntüle

MAYIS

Eski aşklar yeniden gündeme gelebilirEski aşklar yeniden gündeme gelebilir Haberi görüntüle

HAZİRAN

Gerçekleri göremeyebilirsinizGerçekleri göremeyebilirsiniz Haberi görüntüle

TEMMUZ

Olaylara sadece kendi pencerenizden bakmayın Olaylara sadece kendi pencerenizden bakmayınHaberi görüntüle

AĞUSTOS

Kredi çekecekseniz miktarı abartmamaya özen gösterinKredi çekecekseniz miktarı abartmamaya özen gösterinHaberi görüntüle

EYLÜL

Önemli kararları alırken etrafınızdan destek isteyinÖnemli kararları alırken etrafınızdan destek isteyinHaberi görüntüle

EKİM

Anlayışlı olun, olayları alttan alınAnlayışlı olun, olayları alttan alınHaberi görüntüle

KASIM

Çapkınlık yaparken başınıza iş açmayınÇapkınlık yaparken başınıza iş açmayınHaberi görüntüle

ARALIK

İşlerinizi büyütmek için adım atabilirsinizİşlerinizi büyütmek için adım atabilirsinizHaberi görüntüle
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#Dinçer Güner#Yengeç Burcu#Yengeç Burcu 2023 Yorumları

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