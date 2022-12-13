Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Yengeç ve yükselen Yengeç 2023

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Bu yıl Satürn sizi hayatın anlamı ve bilgelik gerektiren konularda bir dizi deneyime tabii tutacak. Kendinize gerçekçi hedefler koyun. Nisan’da ev, aile, yuvaya ilişkin şanslı olacaksınız.
Belki aradığınız evi bulabileceksiniz. Mayıs’ta Jüpiter sosyal çevrenizi genişletecek, sizi maddi-manevi desteğini göreceğiniz birçok insanla bir araya getirecek. Hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsatlarla karşılaşacaksınız.
Yapmayı planladığınız her türlü değişiklik için temmuz önemli bir ay. 23 Ağustos’la 15 Eylül arasında yakın çevrenizle iletişim sorunları meydana gelebilir, kasımdaysa özel hayatınızda ciddi krizlerle uğraşmanız gerekebilir. Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…