Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Yengeç ve yükselen Yengeç 2023

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Bu yıl Satürn sizi hayatın anlamı ve bilgelik gerektiren konularda bir dizi deneyime tabii tutacak. Kendinize gerçekçi hedefler koyun. Nisan’da ev, aile, yuvaya ilişkin şanslı olacaksınız.



Belki aradığınız evi bulabileceksiniz. Mayıs’ta Jüpiter sosyal çevrenizi genişletecek, sizi maddi-manevi desteğini göreceğiniz birçok insanla bir araya getirecek. Hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsatlarla karşılaşacaksınız.



Yapmayı planladığınız her türlü değişiklik için temmuz önemli bir ay. 23 Ağustos’la 15 Eylül arasında yakın çevrenizle iletişim sorunları meydana gelebilir, kasımdaysa özel hayatınızda ciddi krizlerle uğraşmanız gerekebilir. Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…

OCAK Duygularınız ve mantığınız arasında kalabilirsiniz Haberi görüntüle

ŞUBAT Sürpriz harcamalar gündeme gelebilir Haberi görüntüle

MART Arkanızdan konuşanlara kulaklarınızı tıkayın Haberi görüntüle

NİSAN Aile içindeki ufak bir sorunu büyütmeyin Haberi görüntüle

MAYIS Eski aşklar yeniden gündeme gelebilir Haberi görüntüle

HAZİRAN Gerçekleri göremeyebilirsiniz Haberi görüntüle

TEMMUZ Olaylara sadece kendi pencerenizden bakmayın Haberi görüntüle

AĞUSTOS Kredi çekecekseniz miktarı abartmamaya özen gösterin Haberi görüntüle

EYLÜL Önemli kararları alırken etrafınızdan destek isteyin Haberi görüntüle

KASIM Çapkınlık yaparken başınıza iş açmayın Haberi görüntüle