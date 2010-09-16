Astro iyi yolculuklar

Acaba Astroloji'ye ne sorabiliriz? Ã–rneÄŸin Pluto yakÄ±n dÃ¶nemde Yay Burcu'na girdi, bunun anlamÄ± Ã¶ÄŸrenme, Ã¶ÄŸretme ve felsefe demekti. AynÄ± zamanda da, yÃ¼ksek zekayÄ± simgeliyordu. Yeni Ã‡aÄŸcÄ± astrologlara gÃ¶re ise, Ã¶lÃ¼mÃ¼ ve yaÅŸamÄ± yÃ¶neten Pluto ÅŸimdi bize varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n anlamÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretmeye geliyor ve yeni bin yÄ±la yani Millenium'a hazÄ±rlÄ±yor. UranÃ¼s ise insanlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ kendi evinde yani Kova Burcu'nda oluÅŸturduktan sonra ÅŸimdi de BalÄ±k burcunda bilinÃ§altÄ±nÄ± ÅŸekillendirmeye ve hazÄ±rlamaya baÅŸlÄ±yor. Bunu evin eski ve katÄ± duvarlarÄ±nÄ± yÄ±kÄ±p, yeni ve aydÄ±nlÄ±k odalar yapmaya benzetebilirsiniz. Astrolojik bulgularÄ± izlemeye devam edelim; SatÃ¼rn YengeÃ§ Burcu'nda. Bu burcu Ay yÃ¶netir, Ay aynÄ± zamanda da, bilinÃ§altÄ±nÄ±n, hayallerin ve yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yÃ¶neticisidir. SatÃ¼rn ise bilindiÄŸi gibi kozmik Ã¶ÄŸretmenimizdir, ÅŸu anki misyonu doÄŸumu iÃ§ermesine raÄŸmen, konum olarak yeni bir dÃ¼ÅŸÃ¼nsel evrimin ve deÄŸiÅŸimi Ã¶ngÃ¶rmekte ve hatta bir Ã§aÄŸÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bildirmektedir. Ama bÃ¼tÃ¼n bunlar kozmik resmin kÃ¼Ã§Ã¼k bir parÃ§asÄ±dÄ±r, gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadarÄ±yla bu dÃ¼ÅŸÃ¼nsel Ã¶lÃ¼mÃ¼n nedeni daha bÃ¼yÃ¼k ve bu dÃ¼nyada anlaÅŸÄ±lamayan bir yaÅŸamÄ±n baÅŸlamasÄ±dÄ±r. Sonunda baharÄ±n gelmesi olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir. Mitoloji'yi anÄ±msayÄ±n; Persephone, yeraltÄ± dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±p, yeryÃ¼zÃ¼ne dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde bahar gelir ve Demeter'le, Zeus'un kÄ±zÄ± olan Persephone, YeraltÄ± TanrÄ±sÄ± Pluto ile evlendirilir. Ama evliliÄŸin bir koÅŸulu vardÄ±r, Zeus, kÄ±zÄ±na yÄ±lÄ±n altÄ± ayÄ±nÄ± Hades'de yani yeraltÄ±nda Pluto ile beraber geÃ§irmesini, kalan altÄ± ayda ise yeryÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± emreder. YeryÃ¼zÃ¼nde altÄ± ay yaz ve bahardÄ±r. YaÅŸamÄ± yÄ±lÄ±n bu dÃ¶neminde heryerde gÃ¶rÃ¼rÃ¼z, hayvanlar genÃ§leÅŸirler, yapraklar yeÅŸerir, Ã§iÃ§ekler aÃ§ar ve bebeklerin doÄŸumu Ã§oÄŸalÄ±r. Bu olay ruhumuzun, gelecek olan gerÃ§eÄŸi sÄ±kÄ± sÄ±kÄ± yakalamasÄ± demektir ve bir dÃ¶nemdir. YaÅŸamÄ±n bir parÃ§asÄ± ÅŸeklini deÄŸiÅŸtirir, Ã§Ã¶zÃ¼mlenir ve ardÄ±ndan baÅŸka bir parÃ§asÄ± baÅŸlar. Bunun adÄ± "YaÅŸam Ã‡arkÄ±" dÄ±r, korkuyla sonun geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r, zor anlar yaÅŸar ama sonunda yeni bir baÅŸlangÄ±ca geÃ§eriz.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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YÄ±ldÄ±z haritalarÄ± bir YaÅŸam Ã‡arkÄ±'nÄ± sunarlar ve bir dairedir. Astroloji ile, dÃ¼nyasal olaylardan korkmamayÄ± Ã¶ÄŸrenebilir, ruhlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nemini anlarÄ±z. Bilgi bizi asla terk etmez, Ã¶ÄŸrenmeye, kabul etmeye ve Ã¶ÄŸrendiklerimizi ebediyen saklamaya ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±r, Ã¶nceki yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± astroloji aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Ã¶ÄŸrenmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r ve bu bilgi sizinle gerÃ§ek arasÄ±ndaki ince tÃ¼lÃ¼ kaldÄ±rÄ±r. Horoskop bizim rehber haritamÄ±zdÄ±r, bize nasÄ±l alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, nerede neyi isteyeceÄŸimizi ve bu yaÅŸamda nasÄ±l davranacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¶ÄŸretir. EÄŸer horoskopa dikkat edersek, yolumuz Ã¼zerindeki yol iÅŸaretlerini gÃ¶rebilir ve zaman iÃ§inde gÃ¼venle yolumuza devam edebiliriz. DolambaÃ§lÄ± yollara sapmaz, ruhsal Ã¶ÄŸrenimi tamamlayarak evrensel bilgeliÄŸe ulaÅŸabiliriz. Bir astrolog, profesyonel anlamda binlerce horoskop hazÄ±rlar. Bunlar, doÄŸum haritalarÄ±dÄ±rlar, onlara "Natal Haritalar" denir. EÄŸer veriler kesinse yani kiÅŸinin doÄŸum tarihi, zamanÄ± ve doÄŸduÄŸu yer kesinse bireysel olarak yolumuzu gÃ¶rebiliriz. Bunlara, "Ä°yi Yolculuklar HaritalarÄ±" diyoruz, bÃ¼yÃ¼k yarar ve aydÄ±nlanma saÄŸlarlar. Ã‡ok Ã§eÅŸitli olsa da, temel bir mesaj vardÄ±r, acÄ±dan kurtulabilir ve acÄ± duymadan IÅŸÄ±k'a geÃ§meyi Ã¶ÄŸreniriz. Ä°nanÄ±lmaz ama bir horoskop, sahibinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra da devam eder. Transitler yani gezegenlerin iliÅŸkileri ve geleceÄŸe yÃ¶nelik ilerletmeler yolu aydÄ±nlatÄ±rlar. DoÄŸum haritasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mden sonra ile ilgili bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ruhumuzun yolculuÄŸunu gÃ¶sterir, durmak yoktur , yolculuk devam eder. Ã–rneÄŸin Marilyn Monroe'nun, John veya Jackie Kennedy'nin horoskoplarÄ± incelenirse, Ã¶lÃ¼m noktasÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra yolun Ã¶tesi de anlaÅŸÄ±labilir. DoÄŸru bir "Ä°yi Yolculuklar HaritasÄ±"Â nda Ã¶lÃ¼mÃ¼n yeri ve zamanÄ± bellidir, burada ruhun neye yÃ¶neldiÄŸi ve ne yapacaÄŸÄ± kolayca gÃ¶rÃ¼lebilir. Bu da bir doÄŸum kartÄ±dÄ±r, yeni bir yaÅŸamÄ± veya yeni geÃ§idi gÃ¶sterir. YakÄ±n ruhlar birbirlerinden uzaklaÅŸmak istemezler, yani birbirlerine sevgi baÄŸÄ±yla yakÄ±n olanlarÄ±n Ã¶lÃ¼mleri arasÄ±nda iliÅŸki vardÄ±r. AÃ§Ä±kcasÄ± astrolojik bilgiler bizlere ilginÃ§ ve Ã¶nemli dersler verirler. KorkmamayÄ± Ã¶ÄŸrenmenin yanÄ±sÄ±ra varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bir parÃ§asÄ±nÄ± da Ã¶ÄŸreniriz. Yani Ã¶rneÄŸin Ä°stanbul'dan Ä°zmir'e giderken BalÄ±kesir'de durur ve bir gece kalabiliriz. Ama amacÄ±nÄ±z yine de Ä°zmir'e gitmektir. Sadece bir gece duraklarsÄ±nÄ±z, hepsi budur ve iÅŸte ÅŸimdiki yaÅŸamÄ±nÄ±z budur. KÄ±sacasÄ± valizlerinizi buna gÃ¶re hazÄ±rlar, iyi bir tatil yapÄ±p, uzun yolculukta bir gece iÃ§in dinlendikten sonra yeni bir ÅŸekle dÃ¶nÃ¼ÅŸerek yani yeni bir elbise giyerek ve hedefe doÄŸru yine yola Ã§Ä±karsÄ±nÄ±z. "Son" gerÃ§ek anlamda "Yeni" olacak ve siz de yenileneceksiniz, bunun Ã¶teki adÄ± "Metamorfoz" yani "DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m"Â dÃ¼r. Ã–lÃ¼m olayÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k mavi okuldan mezun olarak daha yÃ¼ksek dÃ¼zeydeki eÄŸitimlere doÄŸru gitmektir. Persephone'a katÄ±lÄ±n, baharÄ± baÅŸka bir yerde ve zamanda yaÅŸayÄ±n ve YaÅŸamsal DÃ¶nemleri iyi bilen bir astrolog bulmayÄ± da ihmal etmeyin...

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