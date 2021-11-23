Üçüncü çeyrekte yüzde 50 büyüdü, siparişleri yüzde 72 arttı

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2021’in Temmuz-Eylül aylarını kapsayan Hepsiburada’nın 3. çeyrek finansal ve operasyonel sonuçları açıklandı. Hepsiburada, toplam satış hacmi, aktif satıcı sayısı, aktif müşteri tabanı, sipariş sıklığı ve ürün adedi başta olmak üzere e-ticaret için kritik öneme sahip tüm göstergelerde büyümesini sürdürdü.

Şirketin yılın 3. çeyreğindeki toplam satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 49,8 artışla 6,5 milyar TL’ye yükseldi. Yılın ilk 9 aylık dönemindeki toplam satış hacmi ise yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54,9 artarak 16,8 Milyar TL olarak gerçekleşti.Verilen sipariş adedi de üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,5 artarak 13,8 milyona ulaştı.



Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2021 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Rekor sipariş adediyle Hepsiburada’yı 3. çeyrekte yıllık yüzde 50 oranında büyütme başarısı gösteren tüm paydaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.2021’i 24 Milyar TL toplam satış hacmi ile bitirmeyi hedefliyoruz.”