Üçüncü çeyrekte yüzde 50 büyüdü, siparişleri yüzde 72 arttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son görüntüleri İstanbulda kaydedildi Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölüSon görüntüleri İstanbul'da kaydedildi! Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölü!#İstanbul
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Cumhurbaşkanı Erdoğandan öğretmenlere müjde 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Kocadan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...Bakan Koca'dan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...#Koronavirüs
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Eski MiTçi Altaylıya verilen cezanın gerekçesi açıklandıEski MiT'çi Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı#Enver Altaylı
Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldıBolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldı#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Dönmez açıkladı Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yoldaBakan Dönmez açıkladı! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yolda#Bakan Dönmez
Usta sanatçıdan yüz güldüren haber Gelişmeleri doktorları duyurduUsta sanatçıdan yüz güldüren haber! Gelişmeleri doktorları duyurdu#Kadir İnanır
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
HABERLERAlışveriş Haberleri

Üçüncü çeyrekte yüzde 50 büyüdü, siparişleri yüzde 72 arttı

#E Ticaret#Alışveriş#Büyüme
Üçüncü çeyrekte yüzde 50 büyüdü, siparişleri yüzde 72 arttı

Yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 50, 2021’in 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 oranında büyüyen Hepsiburada, yıllık bazda ise satıcı sayısını yüzde 87, platformdaki ürün adedini yüzde 107 oranında artırdı. Şirket ayrıca üçüncü çeyrekteki siparişlerini yıllık yüzde 72 oranında artırarak bir çeyrekteki en yüksek sipariş sayısına ulaştı. 

Haberin Devamı

2021’in Temmuz-Eylül aylarını kapsayan Hepsiburada’nın 3. çeyrek finansal ve operasyonel sonuçları açıklandı. Hepsiburada, toplam satış hacmi, aktif satıcı sayısı, aktif müşteri tabanı, sipariş sıklığı ve ürün adedi başta olmak üzere e-ticaret için kritik öneme sahip tüm göstergelerde büyümesini sürdürdü. 

Şirketin yılın 3. çeyreğindeki toplam satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 49,8 artışla 6,5 milyar TL’ye yükseldi. Yılın ilk 9 aylık dönemindeki toplam satış hacmi ise yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54,9 artarak 16,8 Milyar TL olarak gerçekleşti.Verilen sipariş adedi de üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,5 artarak 13,8 milyona ulaştı.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2021 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Rekor sipariş adediyle Hepsiburada’yı 3. çeyrekte yıllık yüzde 50 oranında büyütme başarısı gösteren tüm paydaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.2021’i 24 Milyar TL toplam satış hacmi ile bitirmeyi hedefliyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#E Ticaret#Alışveriş#Büyüme

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay