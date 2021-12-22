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İhsan Ateş: Hem çalışanlarımızı hem müşterimizi koruyan hamlelerde bulunduk

#Alışveriş#Defacto#Ekonomi
İhsan Ateş: Hem çalışanlarımızı hem müşterimizi koruyan hamlelerde bulunduk

DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “İki önlem alarak süreci yönetiyoruz: Biri müşterilerimiz, diğeri 15 bin kişilik DeFacto Ailesi için. Ürünlerimizin yüzde 60’ında fiyatları indirdik. Diğer taraftan çalışanlarımızın da maaşlarına ek ödeme yaparak katkı sağlıyoruz” dedi.

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Ekonomik gelişmeler, tüm dünyada ve ülkemizde bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Açıklamalarda bulunan DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Ülkemiz, zorlu zamanları atlatmayı, krizlerden güçlenerek çıkmayı daima başarmıştır. Bu süreçte de tüm sektörlere önemli görevler düşüyor. Üretime odaklanıp ekonomimize değer yaratmayı sürdüreceğiz. Her yıl 30 bini aşkın çeşitte, 130 milyon adet ürün satışı gerçekleştiriyoruz. 30 bin çeşit ürünümüzün yüzde 60’ında fiyatları indirdik. Kuruluşumuzdan bu yana tüketicimizin kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla satın almasını sağlaması amacında olduk. Koşullar ne olursa olsun bu amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. Tüm zorlu dönemlerde olduğu gibi şimdi de sorumluluk alıyoruz” dedi.

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#Alışveriş#Defacto#Ekonomi

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