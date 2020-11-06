Topuklu Ayakkabı modelleri - En iyi, Ucuz kaliteli topuklu ayakkabı fiyatları ve tavsiyeleri

Topuklu ayakkabılarda en çok tercih edilen renkler kırmızı, beyaz, bordo ve siyahtır. Alternatif renkler arasında ise turkuaz, pudra, lila ve yeşil gibi renkler yer almaktadır. Başta zebra desenli olmak üzere birçok farklı model de 12 aya varan taksit imkanlarıyla birlikte satışa çıkarılıyor.

Topuklu Ayakkabı Nedir?

Topuklu ayakkabı, kadınlar için özel olarak üretilen, günlük yaşamdan çok özel davetlerde, balolarda ve iş yerinde giyilen bir ayakkabı türüdür.

Topuklu Ayakkabılar Nerelerde Giyilir?

Yüksek topuklu ayakkabılar düğün ve benzeri organizasyonlarda abiye ve elbiseler ile birlikte giyilir. Alçak topuklu ayakkabılar ise tamamen tercihe bağlı olarak günlük hayatta ve spor kıyafetlerle birlikte kombin yapılabilir.

Topuklu Ayakkabılar Nasıl Kullanılır / Temizlenir?

Topuklu ayakkabıları temizlemek için sprey ve fırçalar kullanılabilir. Nubuk ve süet ayakkabıları ise özel ayakkabı silgileri ile temizlemek mümkün.

Topuklu Ayakkabı Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Bilekten bağlamalı topuklu ayakkabılar:

Zarif bir görünüme sahip olan bilekten bağlamalı topuklu ayakkabılar özellikle kot pantolonlar ile birlikte kombin yapılıyor.

2- Dolgu topuklu ayakkabılar:

Diğer modellerin aksine topuk kısmı daha geniş olduğu için dolgu topuklu ayakkabılarla yürümek oldukça rahattır.

3- Topuklu platform ayakkabılar:

Bu ayakkabıların en önemli özelliği ön ve arka kısmında yükseklik farkı olması. Özellikle gençlerin tercih ettiği topuklu platform ayakkabıların çift renkli olan modelleri de mevcut.

Diğer topuklu ayakkabı modelleri ve çeşitleri ise şunlardır:

Parmak ucu açık topuklu ayakkabılar

Fransız topuklu ayakkabılar

Virgül topuklu ayakkabılar

Topuklu korse ayakkabılar

Bilek hizalı topuklu botlar

Dolgu topuk sandalet ayakkabılar

Topuklu Ayakkabı Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Topuklu ayakkabı satın alırken topuk uzunluğundan emin olunmalıdır. Alçak topuklu ayakkabılar estetik görünmeyebilir. Bununla birlikte yüksek topukluların ayağa vurma ihtimali çok daha yüksektir. Bu nedenle öncelikli olarak topuklu ayakkabıların rahatlığına bakılmalıdır.

Eğer iş yerinde giymek için ayakkabı alınacaksa siyah ve krem gibi fazla dikkat çekmeyen modellerden biri seçilebilir. İnternetten alışveriş yapanlar müşteri yorumlarına göz atmalı ve fiyat karşılaştırması yapmalıdır. ''Fiyat düşünce haber ver'' gibi seçeneklerle aynı ürünü çok daha uygun fiyata satın alabilirsiniz.