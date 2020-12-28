Su Terazisi modelleri - En ucuz ve kaliteli su terazileri

Piyasada pek çok modelde su terazisi vardır. Bu sebeple bunların arasından en işe yarar olanını bulmak biraz zor olabilir. İhtiyaca uygun su terazisi tercih etmek daha kolay seçilmesine imkan vermektedir.

Su Terazisi Nedir?

Su terazilerinin iki farklı ana modeli vardır. Bunlar dijital su terazileri ile klasik su terazileri olarak ikiye ayrılırlar. Toplumda dijital su terazilerinin daha doğru sonuçlar verdiği ile alakalı bir algı vardır. Ancak bu doğru değildir. Dijital ve klasik su terazilerinin ikisi de doğru sonuçlar verir. Yalnızca dijital terazilerin kullanımı çok daha kolaydır.

Eğer hayatınızda ilk defa bir su terazisi kullanmanız gerekirse kullanım kolaylığı sebebi ile dijital su terazisi tercih edebilirsiniz. Çünkü bu modeller ölçümü kendi yapar ve ekrana yansıtır. Dijital su terazileri yaptıkları ölçümleri hafızasına kaydedebilir. Bu sebeple ölçümler arasında karşılaştırma yapmak da çok daha kolay olmaktadır.

Dijital su terazilerinin dikey ölçümlerde daha kullanışlı olduğu bilinmektedir. Bunun yanında farklı ölçüm seçenekleri de mevcuttur. Dijital su terazileri belli bir seviyeden sonra sinyal ile sizi uyarır böylelikle ölçümleri daha kontrollü bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Su Terazileri Ne İşe Yarar?

Su terazileri özellikle inşaat sektöründe oldukça sık kullanılan ve kullanılması gereken bir ölçüm aletidir. Su terazileri ile inşaatların eğimleri ölçülerek sağlıklı yapıların elde edilmesi sağlanmaktadır. Bu teraziler ile uzun eğim hesaplamaları yapılmasına gerek yoktur. Kolay bir şekilde binaların eğimleri belirlenebilmektedir.

Su Terazisi Nasıl Kullanılır?

Su terazilerinin hesaplama mantığı içerisinde bulunan su ile alakalıdır. Bu terazilerde su ile denge beraber kullanılır. Özellikle inşaatlarda eğimin belirlenmesi amacı ile sıklıkla kullanılmaktadır. Su terazisi eğimi, dikey, yatay veya 45 derecelik açıya göre ölçebilmektedir.

Su terazi ölçümlerinde eğer yatay bir ölçüm yapılıyorsa yatay su tüpü kullanılması gerekir. Yatay olarak ölçülecek yere su terazisi de yatay olarak konulmaktadır. Terazideki yatay su tipinin de yatay olacağı zamana kadar terazi hareket ettirilir. Böylelikle zemin düzlüğü sağlıklı bir şekilde sağlanmış olur.

Dikey semin ölçümlerinde kullanılan su tüpleri de dikey modellerdir. Dik bir zemine su terazisi de dik bir şekilde konulur ve dikey su tüpündeki suyun dengeye gelmesi sağlanır. Bu şekilde zeminin dikliği kolay bir şekilde ayarlanabilir.

Eğer zemine 45 derecelik bir açı verilecek ise o zaman 45 derecelik olan üçüncü tüpü kullanmak gerekmektedir. Teraziyi bu sefer açılı olarak yerleştirmek gerekir. Açı 45 derece olana kadar ise oynatma işlemleri yapılmalıdır. İstenilen açının yakalanması ile zemin eğimi de ayarlanmış olur.

Su Terazisi Tasarımları Nasıldır?

Her şeyden önce su terazisi tasarımlarının amacına uygun olarak yapılması oldukça önemlidir. Tasarıma uygun ürün kullanılmadığı zaman su terazileri düzgün bir ölçüm gerçekleştirmeyecektir. Su terazileri özellikle inşaat sektöründe eğim ve dengenin ayarlanması amacı ile kullanılmaktadır.

Su terazisi tasarımlarının da denge ve eğim konuları göz önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir. Su terazisinin şekli dikdörtgen prizmasına benzer. Böyle bir tasarım ile üretilmesinin nedeni ise eğim hesaplama işlemlerinde köşelere kolay bir şekilde girerek kişilere kullanım kolaylığı sağlamasıdır.

Su terazisi üzerinde üç farklı daire alanlar vardır ve bunların içerisinde de su bulunur. Terazinin üç kısmında da asma yerleri vardır. Böylelikle yatay, dikey ya da eğimli alanlarda kullanım kolaylığı sağlamaktadır.