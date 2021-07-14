OBA Market MMC marketler zinciri Azerbaycan’da 900. şubesini açtı

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OBA marketler zinciri, 5 yıl önce 11 Mart 2016'da "Ahmedli 1" şubesi ile faaliyete başladı. İlk marketin açılmasından sonra, piyasada böyle bir konsepte duyulan ihtiyaç tamamen netleşti. Müşteriler, OBA marketler zincirinin bir sonraki şubelerinin nerede açılacağını büyük bir ilgiyle beklemeye başladılar. Sonraki yıllarda diğer şubeler de kademeli olarak hızla açılmaya başladı. Ana hedef, her ay birkaç OBA market açmaktı.

Müşterilerine yüksek seviyede hizmeti ilke edinen OBA marketler zinciri, yıllar içinde değişti ve daha da gelişti. Böylece market sayısını arttırmayı hedeflemenin yanı sıra yüksek düzeyde müşteri hizmeti vermeyi de başardı.

Şirket, geçtiğimiz bir yıl içerisinde müşteri memnuniyetini artırmak için market sayısını çoğalttı, ürün yelpazesini genişletti, iç ve dış mekanlarda önemli değişiklikler yaptı.

Aynı zamanda şirketin bir sonraki hedefi OBA şubelerinin sayısını 900'e çıkarmaktı. OBA marketler zinciri bu hedefe de ulaştı. Böylece OBA marketler zinciri, şube sayısını 900'e çıkararak müşterilerine daha yakın bir hale geldi.

Tüm bu değişiklikleri yaparken, OBA marketler zinciri fiyatlandırma politikası izleyerek müşterilerine ekonomik alışveriş ve uygun fiyatlar sunmayı da ilke edindi. Müşteriler de OBA'yı tercih ederken hem zamandan hem mesafeden hem de bütçeden tasarruf etmeye başladılar.

OBA marketler zinciri, 2021 yılında ve sonrasında da birçok yenilikle müşterilerini memnun etmeye devam edecek.





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