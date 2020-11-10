Ütü fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli ütü modelleri ve tavsiyeleri

Bazı mağazalar müşteri memnuniyetine yönelik birçok kampanya düzenliyor. Ütü alana ütü masasının hediye edildiği kampanyalar dışında %20'lik indirim fırsatları da alıcılara sunulmaktadır. Kredi kartı kullanmayan kişiler ise kapıda ödeme seçeneğine tıklayarak alışverişlerini internetten yapabilir.

Ütü Nedir?

Kıyafetlerin ve tekstil ürünlerinin kırışıklıklarını gidermek için kullanıla elektrikli ev ürünlerine ütü denir. İlk elektrikli ütü 1882 yılında icat edildi.

Ütü Ne İşe Yarar?

Ütü, gömlek, ceket ve pantolon gibi kıyafetlerin kırışıklıklarını düzleştirir. Bu elektrikli aletler, ev dışında fabrika ve hastane gibi kamusal alanlarda da yaygın olarak kullanılır.

Ütü Nasıl Kullanılır?

Öncelikli olarak ütünün fişi takılır ve ısınması beklenir. Giysileri daha hızlı ütülemek için ütü masası kullanılır. Kumaşın türüne göre düşük, orta ve yüksek ayarlardan biri seçilir.

Ütü Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Seramik Tabanlı Ütü:

Kumaş türlerine göre farklı buhar derecelerinin ayarlanabildiği seramik tabanlı ütülerin garanti süresi 2 yıldır. Kıyafetlerin efor sarf etmeden pratik bir şekilde ütülenmesini sağlayan bu ürünler, 250 ml su haznesine sahip. Bu hazne ışıklı olduğu için, haznede tam olarak ne kadar su kaldığını görebilirsiniz.

2- Buharlı ve Jeneratörlü Ütüler:

Kablosu 2 metre olan jeneratörlü ütüler, yüksek buhar gücüne sahiptir. En zor kırışıkların bile fazla enerji harcanmadan kolayca ütülenmesini sağlar. Bu ürünlerin en farklı özelliği, ütü hazır olduğunda ışıklı göstergesiyle haber vermesidir. Renk seçenekleri arasında lila, mor ve gül kurusu gibi renkler yer alıyor.

3- Buharlı Ütü:

Kalın kumaşlardan imal edilen kıyafetlerdeki kırışıklıkları kolayca gideren buharlı ütüler, iki yeni özellik bulunuyor. Anti su damlatma ve kireç önleyici özelliği sayesinde sıklıkla tercih edilen buharlı ütüler, hem internet üzerinden hem de telefonla sipariş edilebilir.

Ütü Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ütülerde her kumaş türüne göre ısı ayarlamasını elle yapmak oldukça zordur. Bu nedenle otomatik ısı ayarı olan ütülerden birini seçmek çok daha mantıklı olacaktır. Bunun dışında ütü alırken dikkat edilmesi gereken diğer önemli hususlar şu şekildedir:

1- Buhar gücüne

2- Su püskürtme özelliğinin olup olmadığına

3- Online mağazalarda müşterilerin verdikleri puanlara

4- Kablo uzunluğuna

5- Ütünün kaç dakikada çalışmaya hazır hale geldiğine