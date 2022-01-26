Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı devam ediyor

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Aynı zamanda MOSDER Başkan Yardımcısı görevini de yürüten, Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, fuarın Türk Mobilya sektörüne sağlayacağı katkıların önemine işaret ederek; “Türkiye olarak 2021 yılında ihracatta çok önemli rakamlara ulaştık. Mobilya sektörü de üstüne düşeni büyük bir başarı ile yerine getirdi. Mobiya sektörü olarak yüzde 25.7 artışla 6.9 Milyar dolarlık bir rakama ulaştık. Şimdi sorumluluğumuz daha fazla. 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için, önemli markaları bir araya getiren bu büyük organizasyonlardan, fuarlardan olabildiğince yararlanmalı üretim, tasarım ve rekabet gücümüzü öne çıkararak ilerlemeye ve ülke ekonomimize daha fazla katkıda bulunmaya devam etmeliyiz” dedi.

Ortadoğu, Rusya, Afrika ve Avrupa’dan sonra son mağazasını ABD’de faaliyete geçiren Loda Mobilya da fuarda yerini aldı. İhracat hedefini büyüten şirket, farklı ülke ve şehirlerde de yeni mağazalar açarak ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırmayı amaçlıyor.