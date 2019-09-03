Zorunlu olmadıkça okul değişikliği yapılmamalı

Okulun çocuk ve ergenlerin sosyal becerilerini geliştirebileceği önemli bir sosyal deney alanı olduğunu belirten Uygun, çocuk için sosyal ilişkilerini oluşturduğu okuldan ayrılıp başka bir okulda yeni bir sosyal alan oluşturmasının zorlayıcı olabileceğini, bu süreçte ebeveyn ve öğretmenlerin desteğinin önemli olduğunu belirtti.

ALIŞMA SÜRECİNDE DESTEK ÖNEMLİ

Çocuğun bu dönemde yaşayacağı zorluklara da değinen Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, yaşanabilecek olası sorunları şöyle sıraladı:

“Sınıfa yeni katılan bir öğrenci kendisini tanıtmak, kabul ettirmek ve gruplara dahil olmak için aktif çaba göstermek durumunda kalacaktır. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin bu süreçte destekleyici olması önemlidir. Yeni bir sosyal ortam her zaman olumsuz değil sosyal becerileri geliştiren olumlu bir etkiye de neden olabilmektedir. Sosyal becerileri gelişmiş bir çocuk için bu durum zorlayıcı olmayacak, sadece biraz zaman alacaktır. Sosyal beceri eksikliği olan çocuklar için ise okul değişimi olumsuz bir etki oluşturabilmektedir. Bu nedenle zorunlu olmadıkça okul değişikliği yapmamak gerekir.”

ÇOCUKLARINIZLA İLETİŞİM KURUN

Yeni öğretim yılı başladığında öğretmenlerin, çocukların birbiri ile iletişim kurmasını ve kaynaşmasını sağlamak için yaş gruplarına uygun olarak çeşitli etkinlikler düzenlediğini hatırlatan Esma Uygun, “Bu süreçte ebeveynler, çocukları ile ilk haftalarda yaşadığı sosyal deneyimler üzerinde konuşabilirler. Çocuğun sıkıntılarını dinlemek, birlikte çözüm üretmeye çalışmak ve sosyal ilişkilerin oluşmasına biraz zaman vermek konusunda konuşmak yararlı olacaktır” tavsiyesinde bulundu.

SIKLIKLA YAŞANAN SORUNLARDA UZMANA BAŞVURUN

Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, zorunlu olarak okul değişikliği yapan ailelere önerilerini bu şekilde iletti:

“Okul değişikliğini zorunlu olarak yapmışsanız, çocuğunuzun sınıftaki diğer kişilerle yaşadığı deneyimleri sizinle paylaşması konusunda desteklemelisiniz. Yeni bir sosyal ortama adapte olmak için zaman gerekir. Sosyal ilişkiler, iletişim becerileri ve sosyal gelişim çocukların kişilik gelişimi üzerinde önemli bir etkiye neden olmaktadır. Eğer çocuğunuz okulda sosyal ilişkiler kurmak konusunda sıklıkla sorun yaşadığından bahsediyorsa bir uzmandan destek almalısınız.”