Z kuşağının yeni trendi: Yerde yatmak! Sağlığa faydalı mı yoksa zararlı mı? ‘Alexander Tekniği’ ile her gün 15-20 dakika uzanmak gerekiyor’

Yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğu, yerde uyumanın sağlığa oldukça yararlı olduğunu savunuyor. Pek çok uzman da yerde yatmanın bel ağrılarına iyi geldiğini söylüyor.



Bel ağrıları ise toplumumuzda her 10 kişiden 8'inin hayatında en az bir kez yaşadığı ciddi sağlık sorunları arasında yer alıyor. Her ağrı ‘fıtık’ anlamına gelmiyor ancak bel ağrılarının sık nedenlerinden biri, omurlar arasındaki disklerde fıtıklaşma oluyor.



Yaşam kalitesini oldukça düşürebilen bel ağrıları, genellikle 30-50 yaş aralığında görülse de son yıllarda 15-20 yaş arasındaki gençlerin de sorunu olmaya başladı. Z kuşağı da bu sorunların üstesinden gelmek için son zamanlarda yerde yatmayı tercih ediyor.



Bugüne kadar #floortime (zemin/yer zamanı) etiketiyle işaretlenen videolar TikTok'ta şaşırtıcı bir şekilde 52,4 milyon kez görüntülendi. Bu da gösteriyor ki dünyanın pek çok ülkesindeki gençler yerde yatmayı tercih ediyor.



Peki yerde yatmak gerçekten fayda sağlıyor mu?







‘SIRTI, BOYNU VE OMUZLARI RAHATLATIYOR’



The Telegraph’a açıklamalarda bulunan Fizyoterapist Sam Bhide, orta ya da sert bir yatak üzerinde uyumanın sırt ağrısını azaltmaya yardımcı olabileceğine dair pek çok kanıt bulunduğunu ama yerde dinlenmeyle ilgili çok az araştırma yapıldığını söyledi.



Ancak Bhide, kendi deneyimlerinden yola çıkarak yerde yatmanın potansiyel sağlık yararları olduğunun altını çizdi. “Yerde yatmak, tüm vücudu esnetmeye yardımcı olur. Özellikle de gün boyu masa başında kambur duran biri için…” diyen Sam Bhide, “Ben de egzersiz sonrası bir-iki saat yerde uzanıyorum. Yerde uzanırken düzenli bir şekilde nefes almak sırtı, boynu ve omuzları rahatlatıp esnemesine yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.







‘STANDART ANATOMİK’ POZİSYON MASA BAŞINDA OLUŞAN AĞRILARI UNUTTURACAK’



Dr. Amberin Fur da sert bir yüzeyde dinlenmenin faydaları olabileceğini söylüyor. Dr. Fur, yerde yatarken ideal pozisyonun ise ‘standart anatomik’ pozisyon olduğuna dikkat çekerek, şu bilgilerin altını çizdi:



“Başın arkası yerle temas halinde, omuzlar rahat, avuç içleri yukarı bakacak şekilde olmalı. Daha iyi bir omurga hizalaması için dizlerinizi bükerek başlamanızı, ardından belinizde büyük bir kavis oluşmasını önlemek için pelvisinizi (leğen kemiği) kaldırıp indirmenizi öneririm. Eğer masa başında çok vakit geçiren biriyseniz, bu hareketler tüm ağrılarınız unutturacaktır.”







Tüm bunların tuhaf ve rahatsız edici olabileceğini de kabul eden Dr. Amberin Fur, “Bazı insanlar için sırt üstü yatmak çok stresli olabilir. Eğer bu sizi çok zorluyorsa yüz üstü uzanmanız da etkili olacaktır. Ayrıca bu pozisyonda sadece ciğerlerin tabanına doğru derin nefes almak mümkündür ki bu da başlı başına sakinleştiricidir” dedi.

Uzmanlara göre sert biz zeminde uyuduğunuzda vücut ağırlığı tüm gece boyunca eşit olarak dağılır. Kalça, omurga ve omuzlar daha az zorlanır. Bu durum, uyuduğunuz süre boyunca kanın vücutta serbestçe dolaşmasına izin verir. Verimli kan dolaşımı, oksijenin ve sağlıklı kanın tüm vücuda dağılmasına yardımcı olur. Böylece tüm organlarınız daha düzgün çalışmaya başlar.

‘ALEXANDER TEKNİĞİ’ İLE HER GÜN 15-20 DAKİKA UZANMAK GEREKİYOR



Duruş ve hareketleri iyileştirmek için ‘Alexander Tekniği’ uzun zamandır sırt üstü yatmayı, başınızı birkaç santim kadar kaldırmayı, ayaklarınızı kalça genişliğinde açmayı savunuyor.



Bu teknik yaşamlarımız boyunca pek çoğumuzun biriktirdiği fiziksel ve zihinsel gerilimlerin çözülmesi için kullanılan bir yöntem. Genel olarak doğru postürü geliştirmeye odaklanıyor.

Bu, omurga hizalamasını düzelten, omuzları rahatlatan ve genel olarak bedenin dengesini sağlayan bir duruşun benimsenmesini içeriyor.



Doğru postür ise omurga sağlığını destekleyerek kas gerginliğini azaltıyor. Uzmanlar bu tekniğin de yerde yatmak kadar etkili olduğunu savunuyor.



Alexander Tekniği Öğretmenleri Derneği'ne göre ideal olarak, her gün 15 ila 20 dakikanızı uzanmaya ayırmalısınız... Bu, omurganın esnekliğini ve yeniden hizalanmasını sağlamaya ve zihin ile bedeniniz arasındaki ilişkiyi yeniden kurmaya yardımcı olmak için yeterli bir süre olarak görülüyor.



‘YERDE YATMAK KADAR YERDE OTURMAK DA ÇOK FAYDALI’



Dr. Amberin Fur, Alexander Tekniği ile uzanmanın yanı sıra yerde oturmanın bile faydaları olduğunu iddia ediyor.



Dr. Fur, “Örneğin yaşlılarda kas gücünü değerlendirmek için oturarak uyguladığımız testler var. Bu test ile kişinin ayakta durmasıyla ilgi bilgi edinebiliyoruz. Bunu sıklıkla danışanlarımıza uyguluyoruz. Ayrıca yerde oturmak alt ekstremite kasları (Bacaklar, ayaklar ve ayak bileklerinden oluşan vücudun alt kısmını ifade etmektedir) ve eklem hareketliliği için çok iyidir. Bu nedenle günde bir saatini yerde oturmaya ayırmalısınız" ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: iStock