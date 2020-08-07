YKS tercihleri başladı… Seçim yaparken acele etmeyin

Üniversiteye girmek için YKS’de ter döken öğrenciler hayallerindeki yükseköğretim programlarına girebilmek için tercih yapacak. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek tercihler dün başladı. 14 Ağustos’a kadar devam edecek süreçte öğrencinin 24 tercih hakkı bulunuyor. Öğrencilerin tercih döneminde dikkatli olması gerektiğini ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, “Bu öğrencilerin hayatı için önemli bir karar. Dolayısıyla tercih noktasından çok dikkatli olmaları ve doğru karar vermeleri gerekiyor. Ortalama ömrün 80 yıl olduğunu düşünürsek öğrenciler 60 yıllık bir karar verecek. Bu kararı verirken çok iyi düşünmek, acele etmemek gerekiyor. Okulları çok iyi tanımak gerekiyor. En önemlisi öğrenciler ne istiyorlarsa onu yapmalı. Aileler, arkadaşlar, çevre başka şeyler söylüyor olabilir. Herkes farklı şekilde yönlendirme yapıyor olabilir. Ancak o işi kendileri yapacaklar. Dolayısıyla bu kararda asıl söz sahibi kendileri. Ailelerden ricam bu aşamada çocuklarına fikir vermeleri, ama hiçbir şekilde aşırı yönlendirme yapmamaları, işi profesyonellere bırakmaları gerekiyor” diye konuştu.



Profesyonellerden mutlaka destek alın



Okulları yerinde görmenin önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Necmettin Atsü, “Mutlaka okullardan destek almak gerekiyor. Okulları yerinde görmek de önemli. Ancak koronavirüs şu süreçte elimizi kolumuzu bağladı. Ama bu bize yeni imkanlar sağladı, yeni arayışlar getirdi. İnternet üzerinden ve telefonla gerçekleştirilen görüşmelerle artık bilgi akışı sağlanabiliyor. Hatta kayıtlar bile artık online gerçekleştiriliyor. Üniversitelere gelemeyecek, gelmekten korkan öğrenci adayları bu yöntemi tercih edebilirler” dedi.



Sağlık alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin mesleğin zorluğunu göz önünde bulundurması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Atsü, “Öncelikle mesleği sevmeliler. Bu alan iyi iş yapıyor, ön planda, çalışma garantisi var diye yapılacak meslek kesinlikle değil. Burada iç seslerini dinlemeleri gerekiyor. Bu mesleği yapamayacaklarını düşünürlerse popülaritesine kanıp meslek seçimi yapmasınlar. Koronavirüs salgını nedeniyle adlarını sıkça duyar olduk ama sağlık çalışanları her zaman ön plandaydı, bundan sonra da olacak. Ama sağlık işi gönül işidir, istemeden asla yapılamaz. Tercih sürecinde verecekleri karar çok önemli, hayatın dönüm noktalarından biri. Ama asla bir son değil, tekrarı olacaktır. Bu sene olmazsa seneye girerler. Burada acele etmek yanlış kararları getirebilir. Dolayısıyla kesinlikle aceleye getirilmemesi gereken bir süreç” ifadelerini kullandı.