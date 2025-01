Yıllarca sürekli egzama olarak yanlış teşhis edilen semptomlar yaşadı, aslında meme kanseriydi! Yaşadığı belirtinin gözden kaçırılması hayatına mâl oluyordu

Haberin Devamı

Avustralya'da yaşayan Em Davey, 2021 yılında sağ göğsündeki derinin kuruduğunu ve pul pul döküldüğünü fark etti. Meme derisindeki tahrişin, son beş yıl içinde iki çocuk emzirmesiyle ilgili olduğunu varsayarsak, bu durumu sorgulamak için hiçbir nedeni olmadığını düşündü.

Ancak aylar içinde, 41 yaşındaki anne, meme ucunun etrafında ülserleşme yani yara oluşması ve kabuklanma fark etmeye başladı. Bunun üzerine endişelenen Em, doktora gitti.

UZUN SÜRE SADECE KREM ÖNERDİLER AMA...

Doktorlar bunun egzama olduğunu söyledi ve kremle önerdi. Ancak yara ve kabuklar bir türlü geçmiyordu. Defalarca doktora giden Em, her seferinde egzama ve mantar kremi önerileriyle geri döndü. Ta ki bu geçtiğimiz sonbaharda dikkatli bir doktor biyopsi vermesini isteyene kadar…

Em’e eylül ayında yapılan biyopsinin ardından Paget hastalığı teşhisi kondu. Bu, meme başında ortaya çıkan ve genellikle meme kanseri ile ilişkilendirilen nadir görülen bir rahatsızlıktır.

Memede meydana gelen Paget hastalığı, meme başı ve meme başının etrafındaki bölgedeki egzamaya benzer döküntülerin çıkmasına neden olur ve meme kanserinin habercisi olabilir. Hastalığın yaygın olarak görülen belirtileri arasında meme başında kaşıntı ve kızarıklık yer alır.

Em’e yapılan ileri testler meme ucunun arkasında kanserli bir yumrunun yanı sıra süt kanallarında da kanser öncesi hücreler olduğunu ortaya çıkardı. İki çocuk annesi, şimdi hastalığın lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını öğrenmek için sonuçları bekliyor.

İLK İŞARETİ DUŞTA FARK ETTİ

Em, bir şeylerin ters gittiğine dair ilk işareti nasıl fark ettiğini anlattı, “Duştayken sağ meme ucumun tam ortasında oldukça kuru göründüğünü ve küçük, kabuklu bir deri parçasının çıktığını fark ettim. Bunun biraz garip olduğunu düşündüm ama aynı zamanda bunun emzirmeyi bitirmekle ilgili bir şey olabileceğini de düşündüm. Takip eden aylar boyunca sağ meme ucum yavaş yavaş bir dizi değişikliğe uğramaya başladı. Yavaş yavaş oluyordu ama aynı zamanda da barizdi. Kaşınıyor, tahriş oluyor, yanıyor, karıncalanıyor, kuru ve pul pul görünüyordu. Diğeri ise tamamen iyiydi” dedi.

Aylar geçtikçe Em’in semptomları biraz iyileşmeye başladı ama sonra tekrar kötüleşmeye başladı. Sonunda meme başı düzleşti. Bu, meme kanserinin bir uyarı işareti olan ters meme başı olarak da bilinir.

PAGET HASTALIĞI OLDUKÇA NADİR GÖRÜLÜYOR, EGZAMA İLE KARIŞTIRILIYOR

“Eğer siz de böyle bir değişiklik fark ettiyseniz, lütfen en kısa zamanda doktora görünün ve olası bir biyopsi hakkında görüşün. Kremleri kabul etmeyin” diyen Em ekledi:

“Ne yazık ki, memenin Paget hastalığı oldukça nadir görüldüğü için meme başı egzaması olarak yanlış teşhis ediliyor. Ne yazık ki benim başıma gelen de bu oldu.”

Em, teşhisin ardından sağ meme ucunu ve çevresindeki meme dokusunu çıkarmak için ameliyat oldu. Ayrıca kısa bir süre önce bir yıl sürecek kemoterapi programına başladı.

Hiçbir belirtinin çok küçük ya da önemsiz olmadığının altını çizen iki çocuk annesi, “Başkalarının size iyi olduğunuzu ya da abarttığınızı söylemesine izin vermeyin. Geçtiğimiz birkaç ay bana sağlığım ve kendimi savunmam hakkında çok şey öğretti. İçten içe bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum ama beni dinleyecek birini bulmak çok zordu. Sağlığınız için savaşmaktan asla vazgeçmeyin” ifadelerine yer verdi.

MEME KANSERİNİN EN YAYGIN BELİRTİLERİ

-- Meme kanserinin en yaygın ilk belirtisi memede ağrısız bir yumrudur ancak çoğu kanserli değildir ve iyi huylu olan sıvı dolu kistlerdir.

-- Meme kanserinin genellikle yayıldığı ilk yer koltuk altındaki lenf düğümleridir. Bu genellikle koltuk altında bir şişlik veya yumru olarak ortaya çıkar.

-- Bununla birlikte, çukurlaşma ya da kızarıklık gibi cilt değişiklikleri de bir uyarı işareti olabilir.

-- Bazı durumlarda meme kanseri akıntıya, döküntüye veya meme başı çevresinde kabuklanmaya neden olabilir.

-- Meme kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 1 ila 4'ünü etkileyen Paget hastalığına yakalanan kadınların çoğunda yumru yoktur; bu durumda kanserli hücreler memenin bir veya daha fazla bölgesinde bulunur ve henüz yayılmamıştır.

-- Son yıllarda doktorlar gençlerde artan kanser vakaları konusunda endişelerini dile getiriyor. Araştırmalara göre, 25 ila 49 yaş arasındaki kişilerde meme kanseri oranları 1990'dan bu yana önemli oranda artmış durumda.

-- Kilo almaya neden olan sağlıksız beslenme ve alkol kullanımı gibi yaşam tarzı alışkanlıklarının vakalardaki artışa neden olduğu düşünülüyor. Bunun nedeni alkolün kandaki östrojen seviyelerini artırması ve bu hormonun anormal derecede yüksek seviyelerinin meme kanseriyle bağlantılı olmasıdır.

-- Aşırı kilolu olmak da meme kanseri dahil 13 kanser türü riskini artırıyor.

